EL RETIRO
La Cuesta de Moyano abre por primera vez la totalidad de sus casetas de libros
La Junta Municipal de Retiro adjudica las últimas cuatro casetas tras un proceso con 19 ofertas
EP
La Junta Municipal de Retiro ha adjudicado las últimas cuatro casetas de la emblemática Cuesta de Claudio Moyano, dedicada a la venta de libros usados y antiguos (números 3, 12, 14 y 25). Con esta adjudicación, la histórica calle madrileña contará, por primera vez, con todas sus casetas en funcionamiento.
El proceso de adjudicación comenzó con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 30 de junio, estableciendo un plazo inicial de 30 días hábiles para la presentación de ofertas. Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la concurrencia competitiva, el plazo se amplió el 31 de julio hasta el 11 de septiembre.
La licitación registró una gran participación, con un total de 19 ofertas recibidas. Cada una de las cuatro casetas ha sido asignada a un adjudicatario distinto, quienes deberán presentar la documentación necesaria en los próximos días para formalizar la concesión demanial.
Claudio Moyano, epicentro literario de Madrid
Con la puesta en marcha de estas últimas casetas, la Cuesta de Claudio Moyano alcanza su máxima capacidad operativa, reforzando su papel como espacio emblemático para los amantes de la lectura en Madrid. La totalidad de sus casetas en funcionamiento permitirá a visitantes y vecinos disfrutar de una oferta completa de libros antiguos, de segunda mano y de coleccionista, consolidando la calle como un punto de referencia cultural y turístico.
