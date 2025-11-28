La Comunidad de Madrid pide aclaraciones a la Complutense sobre la colaboración en unas jornadas de una organización "conocida por su antisemitismo"

Con los ecos de la huelga universitaria del miércoles y el jueves todavía resonando, asoma una nueva polémica entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se ha dirigido por carta al rector, Joaquín Goyache, para expresar su "preocupación y rechazo" ante la participación en las jornadas Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español de Samidoun, grupo que se define como "red de solidaridad con los presos palestinos" prohibido en Alemania y declarado organización terrorista por el Gobierno de Canadá. El evento tiene prevista su celebración hoy y mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

"El motivo de esta carta es expresar mi preocupación y rechazo ante la participación de organizaciones como Samidoun, declarada terrorista por varios estados democráticos y conocida por su antisemitismo, en un evento en la Facultad de Ciencias Políticas", escribe Viciana. "Me consta que tú mismo y la Decana de la Facultad compartís mi preocupación, que es también la de toda mi consejería y del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

El consejero afirma compartir con el rector "el empeño por la libertad y la pluralidad en la Universidad", pero este empeño, prosigue, "no puede amparar a grupos delictivos, y menos cuando se arropan en el prestigio de la Universidad pública". Además, pide explicaciones. "Te agradecería que pudieras aclararme cómo se han tomado las decisiones relativas a este evento y qué mecanismos de control o supervisión se han aplicado", traslada Viciana a Goyache.

Asimismo, el responsable de Educación del Gobierno de Ayuso reclama "estar seguros" de que en el acto se garanticen "el respeto por nuestros valores constitucionales" y que no "se instrumentalice" la Universidad para "ir contra el pueblo judío, ni contra España misma", ni para "enaltecer el terrorismo".

Las jornadas están organizadas por la Red Universitaria por Palestina, que define el Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español (TPCGP-25) como "un tribunal de opinión que presentará públicamente las evidencias que la red, con la colaboración de diferentes organizaciones, centros de investigación, colectivos de solidaridad, campañas y plataformas, ha ido recogiendo sistemáticamente sobre los vínculos de complicidad o colaboración institucional y empresarial que, desde el Estado español, han contribuido a la comisión de este crimen contra el pueblo palestino", según recoge el programa.

En la primera versión del mismo se mencionaba a Samidoun entre la veintena de organizaciones nacionales e internacionales colaboradoras. También a Masar Badil, movimiento vinculado a Samidoun. En noviembre de 2023, Alemania prohibió las actividades de Samidoun en el país. Según el Ministerio del Interior alemán, "Samidoun difunde propaganda antisraelí y antijudía como una red internacional bajo la apariencia de una 'organización solidaria'". Apenas un año después, en octubre de 2024, el Ejecutivo de Canadá incluyó al grupo en su lista de organizaciones terroristas por sus "vínculos estrechos" con el Frente Popular de Liberación de Palestina, previamente incluido en la lista.

La reacción del rectorado y los organizadores

Desde la Universidad Complutense se informa de que, tras conocer la participación de estas organizaciones en el acto previsto en la Facultad de Ciencias Políticas, el Rectorado comunicó a la decana de Políticas que el evento no podía celebrarse en esas condiciones. La decana solicitó formalmente a la organización del acto la retirada de dichas entidades del programa y de toda su difusión pública, "extremo que fue comunicado al consejero también en la tarde del 27 de noviembre". La carta de Viciana está fechada hoy, viernes 28 de noviembre.

La organización, aseguran desde la Complutense, confirmó anoche que aceptaba esta petición y que procedía a excluir a esas asociaciones "tanto de la colaboración en el evento como de todos los materiales de comunicación relacionados", de lo que ya se ha informado al Consejero. "La Universidad reafirma su compromiso con la libertad académica y el debate plural, siempre dentro del respeto a los valores constitucionales y del marco institucional que rige a la universidad pública", añaden.

En la Red Universitaria por Palestina confirman que, ante la preocupación del rectorado, y puesto que el Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español se realiza "en el marco de la más estricta legalidad", se ha procedido a quitar de toda la publicidad a estas dos grupos. Además, se aclara, no son organizaciones que participen del acto como afirma la carta del consejero. A las organizaciones colaboradoras, se asegura, se les ha pedido información, pero la única organizadora y participante es la propia Red Universitaria por Palestina.

"Todos somos académicos de distintas universidades públicas que hemos hecho unas investigaciones, hay siete mesas, siete dosieres, que muestran la opacidad en instituciones y organizaciones en el Estado español, y en lo que consiste este tribunal es en difundir esas investigaciones que se han hecho", trasladan. "Es un tribunal completamente académico".

Desde la red se insiste en que se ha garantizado al decanato, que es su interlocutor con el rectorado, que todo está en el marco del derecho internacional y de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. "En concreto del dictamen consultivo del 19 de julio del 2024 que interpela a todos los Estados a que tomen medidas para cumplir con el derecho internacional y que deben avisar a terceros, es decir, a empresas, organizaciones que operen en nuestro territorio, de que se puede incurrir en un delito si colaboran con el genocidio o tienen alguna conexión con el Estado israelí o las empresas israelíes. Tenemos una fundamentación jurídica para este tribunal muy sólida".

Además, se señala que ya hace un mes que se trasladó toda la información sobre la celebración de esta actividad. En la Red enfatizan que en el tribunal participan representantes de organizaciones judías, pero se entiende que detrás de la polémica hay "mucha presión por grupos sionistas". La celebración del acto sigue adelante desde la tarde de hoy y durante todo el día de mañana.