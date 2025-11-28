Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco hospitales madrileños entre los mejores de España por especialidades

El 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Jiménez Díaz lideran en Urgencias, mientras La Paz y Clínico San Carlos destacan en Cardiología y Dermatología

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, en una de las habitaciones del Servicio de Nenonatología del Hospital 12 de Octubre.

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, en una de las habitaciones del Servicio de Nenonatología del Hospital 12 de Octubre. / COMUNIDAD DE MADRID

Servimedia

Cinco hospitales públicos de la Comunidad de Madrid figuran entre los mejores de España por especialidades médicas, según la última Lista Forbes, que identifica a los 36 centros sanitarios más destacados del país en doce áreas clave de la Medicina. Entre ellos, el Hospital 12 de Octubre, la Fundación Jiménez Díaz y el Gregorio Marañón lideran el top 3 nacional en el área de Urgencias.

Además, Forbes incluye en su ranking al Hospital Clínico San Carlos y al Hospital La Paz, ambos reconocidos por la excelencia de varias de sus especialidades. En conjunto, los hospitales madrileños sobresalen en campos tan relevantes como Urgencias, Cardiología, Dermatología, Medicina Interna, Neumología y Oncología Médica.

El Hospital 12 de Octubre destaca también en Neumología y Dermatología; el Clínico San Carlos, en Cardiología y Dermatología; y La Paz es referente en Cardiología y Medicina Interna. Por su parte, el Gregorio Marañón vuelve a aparecer entre los mejores en Medicina Interna, mientras que la Fundación Jiménez Díaz ocupa posiciones de honor en Oncología Médica y Neumología.

Para elaborar este listado, Forbes ha analizado más de 700 hospitales públicos y privados de toda España, evaluando su presencia en índices nacionales e internacionales, los premios obtenidos y los hitos recientes alcanzados en cada especialidad.

