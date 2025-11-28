SEGÚN FORBES
Cinco hospitales madrileños entre los mejores de España por especialidades
El 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Jiménez Díaz lideran en Urgencias, mientras La Paz y Clínico San Carlos destacan en Cardiología y Dermatología
Servimedia
Cinco hospitales públicos de la Comunidad de Madrid figuran entre los mejores de España por especialidades médicas, según la última Lista Forbes, que identifica a los 36 centros sanitarios más destacados del país en doce áreas clave de la Medicina. Entre ellos, el Hospital 12 de Octubre, la Fundación Jiménez Díaz y el Gregorio Marañón lideran el top 3 nacional en el área de Urgencias.
Además, Forbes incluye en su ranking al Hospital Clínico San Carlos y al Hospital La Paz, ambos reconocidos por la excelencia de varias de sus especialidades. En conjunto, los hospitales madrileños sobresalen en campos tan relevantes como Urgencias, Cardiología, Dermatología, Medicina Interna, Neumología y Oncología Médica.
El Hospital 12 de Octubre destaca también en Neumología y Dermatología; el Clínico San Carlos, en Cardiología y Dermatología; y La Paz es referente en Cardiología y Medicina Interna. Por su parte, el Gregorio Marañón vuelve a aparecer entre los mejores en Medicina Interna, mientras que la Fundación Jiménez Díaz ocupa posiciones de honor en Oncología Médica y Neumología.
Para elaborar este listado, Forbes ha analizado más de 700 hospitales públicos y privados de toda España, evaluando su presencia en índices nacionales e internacionales, los premios obtenidos y los hitos recientes alcanzados en cada especialidad.
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno
- El pueblo de Toledo con el mejor pan de España, una leyenda sorprendente e ideal para una escapada de puente
- Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Cortes en Cercanías C2, C7 y C8: Azuqueca, Alcalá de Henares y San Fernando, entre las estaciones afectadas
- Cuatro universidades públicas madrileñas se sitúan entre las 100 mejores del mundo en siete disciplinas
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional