Cercanías Madrid incorpora 350 bancos isquiáticos para mejorar el descanso en las estaciones con más tráfico

Cercanías Madrid ha instalado cerca de 350 bancos isquiáticos en estaciones de gran tránsito de las líneas C-1, C-2, C-4, C-5, C-8 y C-10, una medida destinada a mejorar el confort de los viajeros durante las esperas cortas. Estos apoyos permiten descansar sin necesidad de sentarse por completo, lo que favorece su uso por personas con movilidad reducida, mayores o usuarios que requieren una pausa rápida.

Tres fases completadas y una cuarta en marcha

La instalación se ha desarrollado en tres fases ya finalizadas, que abarcan zonas de alta afluencia como el corredor del Henares, el eje Norte y Noroeste y el Pasillo Verde, llegando hasta la estación de Aeropuerto T4. Actualmente, Renfe ejecuta la última fase, con la colocación de 61 unidades adicionales.

Buena acogida entre los viajeros

Los nuevos bancos isquiáticos han recibido una valoración muy positiva por parte de los usuarios, que destacan su utilidad en estaciones donde los trenes tienen alta frecuencia y los tiempos de espera son breves. Su diseño permite apoyarse de forma cómoda, ofreciendo un descanso rápido sin ocupar demasiado espacio.

Prueba piloto en Orcasitas

El proyecto arrancó con una prueba piloto en la estación de Orcasitas, que permitió validar su funcionalidad y garantizó el éxito de su posterior despliegue por toda la red.

Distribución en andenes y vestíbulos

Como criterio general, se han colocado al menos dos apoyos por andén. En estaciones grandes, como Nuevos Ministerios, también se han instalado en vestíbulos y zonas de espera para reforzar la comodidad en momentos de mayor afluencia.