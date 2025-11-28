LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana [28/11]
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'A la cara', de Ganges
Con un estribillo ultra adictivo y una producción repleta de texturas, A la cara representa a la perfección la nueva sonoridad que Ganges abarcará en su próximo proyecto tras el escarpado Sora. Este tema retrata la particular sensación en la que, cuando nos enamoramos, a veces, no todo es como uno espera. Indie en la temática, indie en la música. No en vano se ha convertido en un valor de la escena independiente.
'Bad Thoughts', de Rachel Platten
Es curioso que, 10 años después de alcanzar la gloria, el nombre de Rachel Platten aún sea desconocido para la mayoría. Aquel 2015, arrasó con Fight Song, una canción que lideró las listas de medio planeta gracias a un contundente mensaje de empoderamiento. Sin embargo, desde entonces, no ha logrado calar con tanta profundidad en la masa. Ahora que regresa con Bad Thoughts, su mejor tema hasta la fecha, tiene la oportunidad de colocarse la corona que nunca le dieron.
'Indecisa', de Susana Cala
Curtida como compositora de Ximena Sariñana y Sebastián Yatra, Susana Cala se atreve con un cancionero de enorme autenticidad. A la espera de editar su primer álbum, la cantautora colombiana ha ido desvelando píldoras tan interesantes como ésta: Indecisa sorprende por la sencillez con la que está escrita y cantada. Hay cero artificio en ella, un rasgo a tener en cuenta en la era del streaming. No pretende convencer, sino tocar. Ahí está la diferencia.
'Frente a la bahía', de The New Raemon
The New Raemon está estos días paseando por España un nuevo disco que tiene mucho de meditación sobre el paso del tiempo. "Somos unos señores que abrazamos la belleza de hacerse mayores", decía Ramón Rodríguez, el músico catalán que se esconde tras ese nombre artístico, cuando a principios de este año charlaba con este diario acompañado de su amigo y cómplice Ricardo Lezón (McEnroe), con el que ha publicado un par de excelentes álbumes. Y escuchando la serenidad con la que hace balance en ese Ocurrimos Lejos que contiene esta canción, uno no puede más que creerle. No hay excesivo drama en unos temas tan certeros como siempre y que se atreven incluso con la muerte, una realidad que cuando se vislumbran los 50 que pronto alcanzará Ramón ya empieza a ser algo más que una cosa que le pasa a otros.
'Always Bright', de GODTET y The Sydney Symphony Orchestra
Es impresionante el territorio mestizo en el que se mueve la música de GODTET, colectivo australiano liderado por el guitarrista y productor Godriguez, cuando se alía con el compositor Novak Manojlovic. Juntos son capaces de reunir en un solo tema pasajes cercanos a la música clásica, el ambient, la electrónica, el jazz espiritual y las bandas sonoras. En esta Always Bright que forma parte de su último disco, grabado en directo con la sinfónica de Sydney, el inicio podría recordar a algunos pasajes del Promises de Floating Points y Pharoah Sanders, pero a medida que avanza parece que atravesáramos una grabación de ECM, para después rematar el periplo en Sakamoto. Una maravilla imposible de clasificar que deja una huella más profunda en cada escucha.
'8', de Eartheater
Pocas artistas con capaces, como Eartheater, de combinar con tanto acierto la experimentación más radical con una aproximación pop. La de Pennsilvania despliega con total libertad su voz de enorme rango tonal sobre un universo sonoro que tiene mucho de realidad alternativa a la nuestra, casi como ese mundo del revés de Stranger Things. Una inabarcable 'nación de la imaginación' como la que ella canta en este tema, hecha de paisajes industriales y apocalípticos pero en la que, a pesar de todo, sigue habiendo espacio para la belleza.
