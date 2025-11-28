Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana [28/11]

The New Raemon está estos días paseando por España un nuevo disco que tiene mucho de meditación sobre el paso del tiempo. "Somos unos señores que abrazamos la belleza de hacerse mayores", decía Ramón Rodríguez, el músico catalán que se esconde tras ese nombre artístico, cuando a principios de este año charlaba con este diario acompañado de su amigo y cómplice Ricardo Lezón (McEnroe), con el que ha publicado un par de excelentes álbumes. Y escuchando la serenidad con la que hace balance en ese Ocurrimos Lejos que contiene esta canción, uno no puede más que creerle. No hay excesivo drama en unos temas tan certeros como siempre y que se atreven incluso con la muerte, una realidad que cuando se vislumbran los 50 que pronto alcanzará Ramón ya empieza a ser algo más que una cosa que le pasa a otros.