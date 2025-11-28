HOSTELERÍA
El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
El proyecto promete convertirse en un lugar de referencia dentro del sector hostelero del centro de la ciudad
Las obras de Plaza de España convirtieron este entorno de Madrid en un gran espacio peatonal mediante la construcción de un túnel subterráneo de un kilómetro reservado al tráfico, creando una gran zona verde de 70.000 metros cuadrados. Además de eliminar la circulación de vehículos en superficie, el proyecto incluyó áreas infantiles, zonas para mayores y mobiliario inclusivo. Asimismo, los trabajos supusieron importantes hallazgos arquitectónicos relacionados con el Palacio de Godoy.
La obra, que contó con un presupuesto de casi 100 millones de euros, concluyó en 2021. Pero, desde entonces, los madrileños han estado esperando la guinda del pastel: el Café Cervantes, un nuevo local que promete convertirse en un gran centro de reunión y ocio en pleno centro de la capital. Su apertura definitiva, pese a la larga espera, se encuentra ya muy cerca de materializarse.
El Café Cervantes abre sus puertas este mes de diciembre
Será en la segunda semana de este próximo mes de diciembre cuando este nuevo local abra sus puertas al público. Su estructura acristalada y semienterrada en los jardines de la plaza será una auténtica realidad en apenas unos días, cuando centenares de madrileños podrán satisfacer la curiosidad que ha despertado su curioso diseño.
Coincidiendo con la temporada navideña, el Café Cervantes pondrá a disposición de los vecinos y turistas dos terrazas de 100 metros cuadrados cada una, con una capacidad de 20 mesas. En el interior podremos encontrar una menina, tanques de cerveza y 3.000 metros lineales de madera, fundamentales para esa estructura vegetal exterior. Incluirá también un jardín vertical, para fortalecer esta visión natural del café.
En la carta se podrán encontrar platos de El Quijote, de Miguel de Cervantes; y se podrán prestar libros en español de forma gratuita. De esta forma, la cafetería no será solo un centro gastronómico, sino también cultural.
