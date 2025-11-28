Book Friday conquista Madrid un año más: qué es, dónde se celebra y cómo exprimirlo al máximo este fin de semana

Hoy comienza el Black Friday, ese último viernes del mes de noviembre en el que el consumismo vive su máximo esplendor. La gente aprovecha para llenar las cestas de sus tiendas favoritas y comprar compulsivamente para hacerse con todas las ofertas. Y es que, aunque parezca que con esto nos estamos llevando auténticas gangas de las marcas más conocidas, lo cierto es que este comportamiento tiene un efecto más negativo de lo que parece.

Los pequeños comercios son los establecimientos que más sufren con la llegada de este fin de semana de descuentos, pues, mientras las grandes superficies rebajan su género y triunfan con ello, las pequeñas tiendas tratan de subirse al carro sin éxito. Por suerte, hay iniciativas que ya se han dado cuenta de ello y buscan paliar la tendencia consumista con propuestas que, más allá de centrarse en los descuentos, generen un impacto positivo en la ciudadanía durante estas jornadas.

Es así como surge Book Friday, una iniciativa impulsada por la Asociación Soy de la Cuesta que tiene lugar del 28 al 30 de noviembre. Esta tiene como objetivo reivindicar el encuentro presencial entre lectores, librerías y autores en más de 90 librerías y espacios culturales de España y de varios puntos de Europa, reuniendo firmas y actividades literarias con nombres como Sergio del Molino, Megan Maxwell, Lana Corujo, Patricio Pron, Marcos Giralt Torrente, Javier Sierra o Berta Vías Mahou, entre otros.

Book Friday llegará también a los centros penitenciarios de Soto del Real, Valdemoro y Sevilla

Además, este año el Book Friday da un paso decisivo en su alcance social al llevar sus actividades por primera vez a centros penitenciarios y espacios educativos y comunitarios. La programación llegará a los centros de Soto del Real, Valdemoro y Sevilla, así como a la Biblioteca 'El Fanal' de la Cañada Real, al Colegio de Educación Infantil y Primaria Andalucía en Polígono Sur (Sevilla) y al Centro de menores de ejecución de medidas judiciales 'El Laurel' (Madrid).

El programa estará presente en las bibliotecas públicas municipales a través de diferentes recomendaciones e incorporará propuestas para público infantil y familiar, como el taller de cápsulas literarias a cargo de Chiquitectos o el espectáculo 'El sonido del proyector', de Fran Nuño, que rinde homenaje al cine mudo, la música electrónica y la literatura.

Esta es la lista de actividades del Book Friday 2025

Book Friday 2025 propone una cita con la lectura. Esta tercera edición contará con recomendaciones de libros, narraciones sonoras y encuentros con autores para hablar de la vida materia a través de la literatura de ficción y no ficción. Si no te quieres perder la cita, esta es la programación para los días 28, 29 y 30 de noviembre.

Programación para el 28 de noviembre en Madrid

De 09.00 a 11.00 horas, Marta Echeverría y el equipo de HET2 en Radio 3 dan el pistoletazo de salida a una nueva edición del Book Friday con un programa especial en directo desde la Cuesta de Moyano y entrevistas a autores y colaboradores que integran el programa de esta tercera edición.

Después, de 11.30 a 15.15 horas, Metro de Madrid celebra el centenario de la Feria de libros permanente de Madrid en la Cuesta de Moyano sumándose al programa del Book Friday 2025. Una caseta se instalará en el vestíbulo de la estación de Nuevos Ministerios con sus libreros y nueve autores los acompañarán firmando ejemplares de sus últimos libros.

A las 17.00, Book Friday se mueve a los centros penitenciarios. Por primera vez en el mundo, se celebrará una fiesta de lectura silenciosa, conducida por la poeta y traductora Helena Mariño. Los internos en el Aula de cultura del centro penitenciario de Valdemoro solo necesitarán llevar un libro, ya sea un clásico o una novedad literaria, ensayo o ficción.

A las 18.30, el escritor Sergio del Molino conversará con la traductora, escritora y editora Berta Vias Mahou sobre 'Gastronomía y cocinas'. El encuentro tendrá lugar en el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares. A esta misma hora también tendrá lugar en paralelo 'El sonido del proyector', de Fran Nuño, que rinde homenaje al cine mudo, la música electrónica y la literatura. Este evento tendrá lugar en la Biblioteca Pública Ruiz de Egea.

El día terminará a las 19.30 con un encuentro en el Juegatorio de La Casa Encendida, donde Lana Corujo, autora de 'Han cantado bingo', conversará con Esther Ferrero sobre 'Juegos y juguetes' en la narrativa de ficción y no ficción.

Programación para el 29 de noviembre en Madrid

La lista de actividades para el sábado comenzará a las 12.00 horas con 'El sonido del proyector', un viaje a los orígenes del cine a través de la proyección de cortometrajes mudos con bandas sonoras electrónicas creadas por el dinamizador cultural Fran Nuño. Cada película se presenta con anécdotas y recomendaciones literarias vinculadas al mundo del séptimo arte. La actividad se desarrollará en la Biblioteca de la Asociación 'El Fanal', y será conducida por Antonio Sánchez- Fernández y dirigida a los pequeños y familias que viven en el Sector 6 de la Cañada Real.

A las 17.00 horas, el escritor Patricio Pron conversará en el centro penitenciario Soto del Real con el librero y escritor Pablo Cerezo sobre 'Relojes y tiempo' en la narrativa de ficción.

Programación para el 30 de noviembre en Madrid

La programación del Book Friday para el domingo comenzará a las 11.30 con 'El sonido del proyector', del que esta vez disfrutarán los jóvenes del Centro de Ejecución de Medidas Judiciales 'El Laurel'. A la 13.00 estos mismos jóvenes emprenderán una visita a la Cuesta de Moyano, donde podrán disfrutar de primera mano la historia del lugar y obtener recomendaciones de sus libreros.

El broche final de la jornada lo volverá a poner 'El sonido del proyector', una actividad que esta vez estará dirigida a los internos del centro penitenciario Soto del Real.

Cabe destacar que, además de la programación para los días 28, 29 y 30 de noviembre, Book Friday 2025 también pone en marcha durante todos los días 'Citas sonoras', una actividad donde se podrán escuchar los fragmentos narrados y producidos por Helena Mariño, Emilio Papamija y Enri La Forét en todos los espacios del Book Friday 2025.