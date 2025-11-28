El Black Friday cierra el transporte en Sol: la estación de Cercanías permanecerá cerrada esta tarde

Luces y compras. Este viernes es uno de los días marcados en el año para comercios y amantes de las ofertas. El Black Friday llenará cientos de tiendas, que buscan aumentar sus ventas antes de la campaña de Navidad, con miles de compradores que se echan a la calle para encontrar las mejores gangas. Aunque sigue aumentando el comercio online, las ventas físicas no se quedan atrás. Y con ellas, las aglomeraciones que llenarán el centro de las grandes ciudades durante todo el fin de semana.

Para evitar problemas en el acceso, Cercanías Madrid cerrará sus entradas a la estación de Sol este viernes durante tres horas, desde las 18:30 hasta las 21:30, según han informado en redes sociales. Los trenes no efectuarán parada en esta estación, por lo que los convoys seguirán su camino hacia Atocha y Nuevos Ministerios. Por el momento, se desconoce si esta medida se tomará también el sábado y el domingo.

Refuerzos en Metro y autobuses

En cuanto a otros transportes, durante este fin de semana se prevé el mayor volumen de viajeros del año en Metro, coincidiendo con el Black Friday. Ya ocurrió así el pasado año: el 29 de noviembre de 2024 se alcanzó el récord histórico de desplazamientos en el suburbano madrileño, con 2.783.341 viajes, 35.868 más que el máximo anterior registrado en la misma fecha de 2019.

Por ello, Metro Madrid pretende reforzar el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 desde la apertura, con picos de hasta un 78 %. No obstante, aún se desconoce si la estación de Sol estará cerrada para evitar las aglomeraciones, como ocurre con el Cercanías.

En cuanto a la Empresa Municipal de Transportes, las líneas de autobuses que se verán reforzadas serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Durante la tarde del viernes 28 se aumenta la oferta en diez de ellas con un autobús adicional en cada una, mientras el sábado el número de vehículos ascenderá hasta veinte adicionales y el domingo 30 se incorporarán catorce autobuses más.