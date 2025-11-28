El Ayuntamiento de Madrid estrena una sencilla herramienta para que no te pierdas nada de las luces de Navidad

El pasado sábado 22 de noviembre, tras más de tres meses de preparativos, Madrid estrenó un año más su alumbrado navideño. La plaza de Cibeles se colapsó, con más de 90.000 personas ansiosas por dar la bienvenida a la Navidad en el centro de la capital. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, puso en marcha a las 19.30 de la tarde las más de 13 millones de bombillas LED que alumbrarán la urbe hasta el próximo 6 de enero. Lo hizo en compañía del piloto de rally Carlos Sainz. A continuación, el cantante Pablo López fue el encargado de poner ritmo a la velada, interpretando sus canciones más conocidas.

Si no pudiste estar en este estreno, o repudias estas abismales concentraciones, tienes tiempo de sobra para disfrutar de las luces a lo largo de este mes de diciembre y la primera semana de enero. La iluminación se encuentra repartida a lo largo y ancho de la capital, dando luz y alegría a cada barrio que conforma Madrid. Para que no te quedes solo con los adornos del centro, y no te pierdas la decoración de otros rincones, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de los vecinos una sencilla herramienta para conocer la situación de las luces.

Un mapa interactivo para que no te pierdas nada

El Consistorio ha publicado un mapa interactivo de las luces de Navidad, con el fin de que la ciudadanía pueda descubrir, calle a calle, cada elemento decorativo de esta fecha señalada. Más de 240 emplazamientos, presentes en 21 distritos, están incluidos en este geoportal. El mapa de la iluminación navideña permite desplazarse por todos los barrios para saber qué luces hay en tu distrito y descubrir nuevas zonas iluminadas. Al hacer zoom sobre las calles, podrás ver qué tipo de adorno tiene cada tramo: cadenetas, arcos, abetos luminosos, figuras gigantes, belenes, diseños de moda española y mucho más.

El mapa incluye dos grandes categorías:

Motivos navideños: abetos, cerezos, figuras y elementos singulares. Cada uno aparece marcado como nuevo, cambiado o instalado en años previos.

Viales iluminados: cadenetas, arcos, colgantes, paneles, hilos luminosos y efectos especiales (como Laniakea). También se indica si son nuevos, actualizados o repetidos de otros años.

No te pierdas ni un detalle de la Navidad en Madrid, entra y consulta el mapa interactivo.