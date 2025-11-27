Vermuts y clases de historia: el mejor plan de domingo en esta coctelería de Madrid

La gastronomía madrileña es un cruce en el que tradición, modernidad e innovación conviven a diario. En sus calles podemos encontrar tabernas centenarias, restaurantes con propuestas nunca antes vistas o pequeños locales en los que toma algo y deleitarse con el patrimonio histórico del que disfruta Madrid. En este escenario tan dinámico, surgen espacios que buscan aportar su propia personalidad y enriquecer la vida cultural y culinaria de la ciudad. Uno de ellos es Doce Botellas.

Cada domingo, en Doce Botellas se ofrece un coloquio orientado a la Edad de Plata española. / Doce Botellas.

Vermuts y domingos

Gastronomía y cultura vuelven a demostrar que son dos conceptos que pueden caminar de la mano. Ubicado en el barrio de Salesas, Doce Botellas emerge como un soplo de aire fresco para la capital, una coctelería novedosa que nació allá por 2018 y que ofrece cócteles por medio de una experiencia inalcanzable. En este local, cada detalle cuenta. Ofrecen una carta variada en destilados y licores de primeras marcas. Siempre acompañados de un ligero picoteo, idóneo para acompañar la bebida y disfrutar de un momento de relax, solo o acompañado. Todo ello, marcado por un ambiente amenizado por una selección de música exclusiva.

Lo particular en torno a este establecimiento se encuentra en cada jornada de domingo. Entre copas de vino, vermuts o refrescos, en función de los gustos, se celebra una iniciativa cultural que difícilmente podrá encontrarse en cualquier otro local de la capital. Una clase de historia, más concretamente de la Edad de Plata (1898–1936), se apodera de Doce Botellas. No se trata de un negocio al uso, va más allá. Gastronomía y divulgación convergen en un espacio que rememora un período clave de la historia de España.

Un viaje en el tiempo

Hablamos de una etapa que supuso una transformación importante en la capital. Mujeres universitarias, reformas educativas, un florecimiento cultural impulsado por la Institución Libre de Enseñanza, siempre vinculado a las generaciones literarias del '98, '14 y '27... que por fin situaban a España a la altura de los grandes países europeos. Todo ello se revive en Doce Botellas, con intervenciones de especialistas de primer nivel en la materia. Esta idea emana de Ritama Muñoz-Rojas, periodista e investigadora, que cataloga estos encuentros de “aperitivos tan eruditos como divertidos”.

Estas sesiones dan comienzo a las 12:00 horas, pero nadie se atreve a fijar un final. Una vez finalizada la intervención, arranca un turno de preguntas que se convierte en tertulia entre los presentes. El aperitivo se alarga más allá de la hora de comer e incluso algunos ponen el broche final con un café. Toda una experiencia pensada para disfrutar sin prisas, solo o acompañado, en la que empaparse de cultura.