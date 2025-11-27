Seguimiento multitudinario de la primera jornada de huelga universitaria en vísperas de la gran manifestación de este jueves

La comunidad universitaria madrileña está cabreada y decidida a conseguir que escuchen su voz. Prueba de ello es el éxito de la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para protestar contra la "infrafinanciación" crónica y el anteproyecto de ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, celebrada es miércoles. Empezando por los piquetes en los campus durante la mañana y terminando en la multitudinaria concentración de la tarde frente a la Consejería de Educación, la indignación fue palpable en las calles de Madrid durante toda la jornada.

Las entidades convocantes han calificado de "éxito" rotundo este primer día de paros, con campus, facultades y bibliotecas semidesiertos en varias de las universidades públicas de la región desde primera hora. Según UCM por la Pública, el seguimiento fue especialmente significativo en la Universidad Complutense, con un apoyo superior al 90% y algunos centros, como Ciencias de la Información, Ciencias Sociales, en Ciudad Universitaria; y Económicas, Psicología, Políticas y Trabajo Social, en Somosaguas, alcanzado el 100%.

Tras la Complutense, le siguen la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Rey Juan Carlos (URJC), con un seguimiento del 80%; la Carlos III (UC3M) con un 70%; la Politécnica (UPM) con un 60%; y la Alcalá de Henares con una asistencia del 50%, según el recuento de CCCO recogido por Europa Press. En total, el sindicato cifra el seguimiento en torno al 70 y el 75% entre los distintos centros universitarios públicos de la región.

Por lo que respecta a la movilización de la tarde frente al departamento que dirige Emilio Viciana, alrededor de un millar de personas se concentraron en la calle Alcalá para elevar una protesta común contra la "asfixia" económica que sufre la educación universitaria pública de la región. Profesores, estudiantes y sindicatos, pertrechados de un sinfín de pancartas y carteles, clamaron este miércoles por "una universidad pública y de calidad", con proclamas como "nada, nada contra la privada"; "Ayuso culpable, rectores responsables" o "quieren asfixiar a la uni y no vamos a parar", entre otros mensajes.

Al inicio del acto, Eva Aladro, profesora de la Complutense y portavoz de la coordinadora de plataformas en defensa de las universidades públicas, leyó un manifiesto dirigido al consejero, en la que denuncian que la financiación universitaria sigue siendo insuficiente y estancada, lejos del 1% del PIB regional que reclaman. Asimismo, exigen la retirada de la nueva Ley de ordenación de enseñanzas universitarias (LESUC), al considerar que se ha presentado sin consenso, vulnera la autonomía universitaria establecida por la LOSU y abre la puerta a intereses privados en la gestión de las universidades públicas. "De nuevo solicitamos que, antes de llegar a los tribunales, retiren este proyecto", remata el documento.

El de esta tarde ha sido el primer gran acto de las dos jornadas de huelga convocadas por la entidad bajo el lema 'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian'. Tras el éxito de la primera jornada y con las cartas ya sobre la mesa, la comunidad universitaria volverá a salir a la calle este jueves por la tarde en una manifestación que partirá de Atocha a las 18:00 horas y desembocará en la Puerta del Sol, delante de la sede del Ejecutivo regional. De no conseguir que se escuchen sus reivindicaciones, amenazan con convertir los paros en una huelga indefinida.

Por lo pronto, el Gobierno autonómico ha criticado duramente la huelga, a la que han tachado de estar "politizada". En declaraciones remitidas ayer a los medios, Viciana afirmó que “nadie está más comprometido con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid” y que ese compromiso se demuestra “con hechos, no con pancartas ni soflamas”. Según el titular de Educación, los manifestantes harían mejor en protestar contra el "cupo catalán", por el que las universidades madrileñas “dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año”.