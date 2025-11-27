Las Rozas ahorrará dos millones de euros en 2026 con su Plan de Eficiencia Energética

El Plan de Eficiencia Energética impulsado por el Ayuntamiento de Las Rozas y gestionado por la empresa municipal Las Rozas Innova permitirá reducir en cerca de dos millones de euros el gasto energético municipal en 2026, gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos y a la monitorización de consumos en los edificios públicos.

El alcalde y presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz, destacó, durante la Junta General de la entidad, la contribución de estas actuaciones a construir una ciudad "más sostenible, tecnológicamente avanzada y con más oportunidades", coincidiendo con la aprobación del presupuesto de la empresa para 2026. El plan, puesto en marcha este año, incluye el análisis en tiempo real del consumo de agua, gas y electricidad de las instalaciones municipales, la modernización de infraestructuras y el proyecto Las Rozas Solar, que contempla la colocación de paneles fotovoltaicos en todos los edificios públicos.

La primera fase del proyecto concluyó en diciembre de 2024 con la instalación de placas en los 11 colegios públicos y cuatro polideportivos, lo que ha permitido una reducción media del 30 % del consumo. La segunda fase, iniciada en septiembre, está colocando paneles en otros 15 inmuebles, entre ellos la Casa Consistorial, los centros culturales y de mayores, el edificio de Samer-Protección Civil, la Policía Local, escuelas infantiles y bibliotecas. Cuando concluya, la potencia instalada alcanzará 1,6 megavatios, con una producción estimada de 2,4 gigavatios hora anuales, equivalente al consumo de 700 viviendas.

El ahorro se reforzará con otras actuaciones de modernización energética del alumbrado público, instalaciones deportivas y edificios municipales, financiadas a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, que permitirán reducir otros 571.500 euros al año. Toda la gestión energética municipal se controla desde la Plataforma de Ciudad y Sistemas de Información, que integra datos de consumos, producción solar y sensores IoT que monitorizan parámetros urbanos como el ruido.

Las Rozas Innova, responsable del plan, desarrolla también proyectos tecnológicos y de apoyo a emprendedores dentro de su Plan Estratégico 2020-2030. La entidad ha captado ya 24 millones de euros en ayudas públicas para financiar iniciativas municipales y participa en 15 proyectos europeos de innovación. El presupuesto de la empresa para 2026 asciende a 3,9 millones de euros, manteniendo el nivel de actividad y reduciendo los gastos de funcionamiento, lo que disminuirá en más de un 12 % la transferencia municipal.