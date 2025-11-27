De los 5.000 euros por metro cuadrado de Madrid a los 2.000 de Aranjuez: dos mundos en uno en el precio de la vivienda

De los 5.033,9 euros por metro cuadrado de Madrid capital, a los 1.996,3 de Aranjuez. Esa es la diferencia (un 152 %) que separa el valor de las tasaciones de las viviendas en la región, según el observatorio del Ministerio de Vivienda correspondiente al tercer trimestre de 2025. Madrid es, además, la única localidad que supera los 5.000 euros y Aranjuez la única que no llega a los 2.000 entre los 28 municipios de más de 25.000 habitantes de la Comunidad.

De esa forma, en la capital una vivienda tipo de 75 metros cuadrados costaría 377.542,5 euros, y en Aranjuez se quedaría en 149.722,5. La tasación media de la región es 3.732,5 euros por metro cuadrado, lo que llevaría hasta casi los 280.000 euros ese mismo piso tipo.

Precios de tasación de viviendas en Madrid. / EPE

Cinco localidades se ubican en la horquilla entre 4.000 y 5.000 euros. Encabeza ese grupo Pozuelo de Alarcón, inmediatamente detrás de Madrid, con 4.871,1 euros por metro cuadrado. Le siguen Alcobendas (4.555,9), Majadahonda (4.527,6), Las Rozas (4.064,8) y Boadilla del Monte (4.039,3).

En otros cinco municipios, las tasaciones oscilan entre 3.000 y 4.000 euros por metro cuadrado. El primero de este grupo es Tres Cantos (3.926,5), seguido de San Sebastián de los Reyes (3.625,5), Rivas-Vaciamadrid (3.225,6), Alcorcón (3.152) y Villaviciosa de Odón (3.098,7).

El grupo de municipios más numeroso, con 16 de los 28 totales, se agrupa en el tramo entre 2.000 y 3.000 euros por metro cuadrado. En la parte alta figuran los municipios más próximos a la capital por el sur o el este: Leganés (2.941,6), Getafe (2.905,9), Coslada (2.889,9), Colmenar Viejo (2.812,9), Móstoles (2.811,1) y PInto (2.718,2).

En una zona intermedia se encuentran Torrejón de Ardoz (2.659,4), Collado Villalba (2.672), Fuenlabrada (2.600,9), Alcalá de Nenares (2.589,1), Galapagar (2.584,2) y San Fernando de Henares (2.579,8). Cierran este grupo Valdemoro (2.426,4), Argande del Rey (2.336,9), Navalcarnero (2.143) y Parla (2.092,7). Por debajo ya solo queda Aranjuez.