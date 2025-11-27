Sanidad, servicios y administración: más de 1.000 plazas disponibles en la nueva Oferta de Empleo Público en Madrid

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves 27 de noviembre la Oferta de Empleo Público (OEP) general, que incluye la posibilidad de incorporar a 1.275 personas para cubrir las necesidades de recursos humanos de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. En esta cifra no se incluyen las correspondientes a los cuerpos de Policía Municipal, Bomberos y el servicio SAMUR-Protección Civil, que forman parte de una oferta diferente y aprobada durante la pasada semana. Entre las dos OEP de 2025, la oferta correspondiente a este ejercicio se eleva a 2.381 plazas, la más alta de la serie histórica.

La oferta ha sido aprobada en la Mesa General de Empleo y cuenta con el apoyo correspondiente de las centrales sindicales, con el voto favorable de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de UGT y de CC.OO. y la abstención de la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM).

Variedad de categorías

Dentro de las 1.275 plazas que se ofertan, se pueden diferenciar en función de la naturaleza de cada una de ellas. Por un lado, 826 serán de turno libre, mientras que 449 son consideradas de promoción interna, lo que supone un aumento considerable del número de plazas para personal de nuevo ingreso.

Esta OEP refuerza las categorías transversales, que mejoras las capacidades administrativas de la organización. Se destinan 220 plazas para fortalecer la capacidad de prestación de los servicios en todos los ámbitos municipales, de las que 111 se reservan a auxiliares administrativos, 25 de ellas a técnicos de gestión, 24 a personal de servicios internos para ámbitos educativos, 20 plazas a técnico de Administración General de la rama económica, 20 a técnico de Administración General para la rama jurídica y otras 20 plazas a técnico superior de la rama social.

Refuerza también el Cuerpo de Agentes de Movilidad con la incorporación de 125 plazas y el ámbito sanitario, con la creación de 100 plazas destinadas al organismo autónomo Madrid Salud. Dentro de Madrid Salud, destacan 18 plazas de médicos generales y ocho de facultativos de diversas especialidades, 21 enfermeros, dos farmacéuticos, cuatro veterinarios y seis psicólogos sanitarios. El ámbito de la salud laboral cuenta en esta OEP, además, con seis médicos del trabajo, seis enfermeros del trabajo y cinco técnicos superiores en prevención de riesgos laborales.

Se incorporan, asimismo, 64 plazas de servicios sociales repartidas en diversas categorías que continúan dando cobertura a las necesidades derivadas del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023-2027 y que se concretan en 14 psicólogos, 13 auxiliares de servicios sociales y diez trabajadores sociales, además de enfermeros o cocineros.

Esta oferta continúa potenciando los perfiles técnicos, con 27 plazas de arquitectura e ingeniería, incorporando 11 plazas para la primera disciplina, seis para Ingeniería de Caminos y diez para Ingeniería Industrial. Por otro lado, se incluyen 54 plazas de perfiles TIC, con 12 de ellas reservadas a técnico superior en Tecnologías de la Información y la Comunicación, cinco a técnico superior de Sistemas de Información Geográfica, 19 a técnico medio en Tecnologías de la Información y la Comunicación y 18 a técnico auxiliar en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Otro ámbito que se ve potenciado es el de instalaciones deportivas municipales, que recibirán más de 165 plazas de diversos perfiles profesionales en empleos de nuevo ingreso tanto laborales como de régimen funcionarial.

Plazas destinadas a personas con discapacidad

Un total de 58 plazas se reservan a personas discapacitadas, de las cuales 17 se dirigen a personas con discapacidad intelectual. Todas ellas forman parte de los 826 puestos que se ofertan en el turno libre. Por medio de esta medida, el Ayuntamiento de Madrid continua en su intento por garantizar la igualdad de oportunidades.

Las categorías que incluyen plazas de discapacidad intelectual en 2025 son las de Personal de Oficios Diversos Oficios, para labores de montaje de actos públicos y Personal de Oficios de Limpieza y Medio Ambiente para la realización de funciones de jardinería y viveros.

Más de 400 plazas para promoción interna

La oferta de promoción interna de 2025 va muy enfocada a las categorías generalistas y a ámbitos específicos como deportes o bibliotecas. Con un total de 449 plazas, se incide en categorías clave como la de administrativo (100 plazas), técnico de gestión (70 plazas), operario polivalente (50 plazas) o auxiliar administrativo (30 plazas), además de categorías del ámbito de las bibliotecas municipales (51 plazas). La OEP 2025 de promoción interna incluye plazas de personal laboral (44 plazas).

Todo ello, dentro de la estrategia de Madrid Talento que busca la adecuada cobertura de los servicios municipales, superando para ello la tasa de reposición de efectivos que, en 2025, alcanza el 149%; la creación de empleo estable, el desarrollo de la promoción interna de los empleados municipales y la atracción del talento externo.