TRANSPORTE
Adiós a los retrasos en Renfe: así es la nueva función con la que puedes consultar la ubicación en tiempo real de los trenes de Cercanías Madrid
Gracias a esta nueva herramienta, los usuarios podrán comprobar la puntualidad de los trenes de cada una de vías a medida que se desplazan
Renfe ha anunciado un gran cambio en su funcionamiento. La empresa ha dado un gran salto en comunicación e información y ha puesto en marcha una herramienta que facilitará de forma agigantada la vida de los ciudadanos. Esta, permite consultar el estado de los trenes, posibles retrasos y el trayecto completo sin necesidad de descargar aplicaciones o buscar, sin éxito, dentro de la app.
Ahora, cualquier usuario con acceso a Internet podrá consultar desde la web de Renfe los datos clave de los trenes, pudiendo monitorizar su llegada y aprovechar mejor el tiempo. Gracias a esta herramienta, los consumidores tendrán acceso instantáneo al estado del tráfico ferroviario y a la ubicación exacta de los trenes más próximos, así como poder visualizar de manera general todas y cada una de las líneas y vías.
Desde luego, esta nueva función supone un paso más en el proceso de digitalización de Renfe. Además de hacer que los consumidores puedan evitar retrasos consultando la web, la herramienta también deja a los usuarios seleccionar una única línea o estación para conocer la información de esta, en el caso de que sea su línea habitual.
¿Cómo puedo usar la nueva función de Renfe?
A través de esta iniciativa, Renfe busca ahondar en su política de transparencia, especialmente en la operativa de sus trenes. Por ello, para facilitar su uso y difundir los datos de la web, Renfe la ha habilitado para que terceros, como plataformas de planificadores de ruta como Google Maps, puedan ofrecer este servicio por sus canales.
Verde, naranja y rojo: estos son los significados de los colores que aparecen en la web
Los usuarios podrán comprobar la puntualidad de los trenes de cada una de vías a medida que se desplazan. El color verde significa que va en hora o con un retraso inferior a los tres minutos. El naranja, para los trenes que cuentan entre tres y cinco minutos de retraso. El rojo, por lo tanto, mostrará demoras superiores a los cinco minutos.
Además, los ciudadanos también podrán obtener información específica de los trenes, como a qué línea pertenecen, el trayecto que realizan, la parada en la que se encuentran en ese momento, la última que ha efectuado y la siguiente que va a hacer. La web también señalará el tiempo que queda y la hora prevista para la llegada.
Asimismo, se puede conocer la información de las distintas estaciones, como las líneas que pasan por ella o la correspondencia con otros servicios de transporte público, como el Metro. La web también proporciona información acerca de si una estación cuenta con un aparcamiento para bicicletas y otros servicios accesibles.
