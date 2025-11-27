Miguel Ángel Rodríguez, tras la condena a Ábalos y Koldo: "Lo que no sabe Pedro Sánchez es que el próximo será él"

El director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, se ha pronunciado a través de su cuenta de X, antes Twitter, sobre el envío a prisión sin fianza a José Luis Ábalos y Koldo García al apreciar riesgo extremo de fuga. "Lo que no sabe Pedro Sánchez es que el próximo Pá’lante será él", con estas palabras se refirió al presidente del Gobierno en sus redes sociales.

El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García han ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real, una semana después de que Santos Cerdán fuera puesto en libertad, por su implicación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos millonarios para compra de mascarillas que se realizó desde el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión. La fiscalía reclama para Ábalos 24 años de prisión y para Koldo 19 años y medio, además de una multa de casi 4 millones de euros.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia en la sede del partido, ha convocado una manifestación el próximo domingo contra Sánchez: "Convoco a todos los españoles a protestar contra los corruptos y contra todos los que los sostienen".