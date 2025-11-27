Madrid culmina la remunicipalización de Calle 30 con la compra del 20% privado por 104 millones de euros

Menos de un año después del anuncio oficial y a poco más de un mes de que sea afectiva, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado definitivamente la remunicipalización de Calle 30, la empresa encargada del mantenimiento y conservación de la M-30, con la compra del 20% de acciones que permanecían en manos privadas. Valorado en 103,8 millones de euros, la operación supone la salida de Emesa, el socio privado desde la creación de la sociedad mixta en 2005, y la conversión de la entidad en 100% municipal.

"Se nos presentó la oportunidad que constaba en los pliegos de tener una ventana para adquirir las acciones al privado antes de diciembre del 25 y lo hemos aprovechado por las ventajas que ello supone", ha señalado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, en la que ha destacado también el "trabajo realmente importante" realizado, tanto "a nivel técnico como jurídico", realizado para llegar hasta aquí.

Según la delegada, la plena gestión municipal permitirá un ahorro estimado de 1.000 millones de euros en los próximos 15 años, una cifra que calificó de “realmente extraordinaria” para las arcas municipales. Además, el cambio de gestión se ha llevado a cabo garantizando la estabilidad laboral: todos los trabajadores serán subrogados y continuarán desarrollando sus funciones a través de las nuevas empresas adjudicatarias.

El Consistorio tiene previsto completar todos los trámites notariales y administrativos antes del día 31 de diciembre para cerrar definitivamente la operación.“Estamos en plenas condiciones para que a partir del 1 de enero la empresa totalmente municipalizada funcione con plena normalidad”, ha garantizado Romero, tras explicar que cuatro de los cinco contratos que sustituirán a los servicios prestados por Emesa están ya adjudicados y formalizados; mientras que el quinto restante está a punto de finalizar su periodo de recurso.

1.000 millones en 15 años

El cambio de modelo busca optimizar recursos y ahorrar unos 63 millones anuales en impuestos y pagos a socios privados, según estimaciones municipales. La M-30, transferida por el Estado en 2004, ha sido gestionada desde 2005 por una sociedad mixta. El Pleno prevé aprobar definitivamente la municipalización antes del verano, y el 1 de octubre se activará la opción de compra de las acciones.

La remunicipalización permitirá al Consistorio ahorrarse el pago de los dividendos, que rondan los 12,5 millones anuales, así como los 29 millones de IVA y otros impuestos, como el IBI y el de sociedades. El ahorro total superará los 50 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Obras y Equipamientos, aunque se trata de cifras provisionales.

Con 32 km de longitud (10 de ellos subterráneos), la M-30 es la vía más transitada de España, con 374 millones de desplazamientos en 2023. Su conservación, clave para la movilidad madrileña, entrará en una nueva fase con los contratos que articularán el servicio a partir de 2026.