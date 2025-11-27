Madrid celebra la IV edición del Foro Aviación y Turismo

La capital ha sido escenario de la cuarta edición del Foro Aviación y Turismo de Madrid, un encuentro que ha reunido a representantes de organismos internacionales, aerolíneas, operadores turísticos y empresas especializadas en descarbonización del transporte y movilidad eficiente.

Bajo el lema “SAF 2025: Liberar el potencial y acelerar la transición”, el foro contó con la participación del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

Durante la inauguración, Maíllo destacó el papel de la aviación como pilar estratégico del modelo turístico de calidad de la ciudad. Recordó que “el 85% de los turistas que llegan a España lo hacen en avión y Barajas, con casi el 10% del PIB regional, es la gran puerta de entrada del turismo de calidad de Madrid”.

La concejala subrayó además que la conectividad aérea de largo radio “es un factor determinante para atraer visitantes de mayor valor, fortalecer la economía local y consolidar un turismo con propósito”. En esta línea, señaló que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasó de 61,7 millones de pasajeros en 2019 a más de 66,1 millones en 2024, ascendiendo hasta la posición 24 en el ranking de aeropuertos mejor conectados de la Official Aviation Guide (OAG).

Por su parte, Borja Carabante repasó los avances del Ayuntamiento en materia de movilidad aérea urbana, insistiendo en que “no es un asunto del futuro, es el presente”. Recordó que en los últimos meses se ha desarrollado un intenso trabajo técnico a través de una mesa y grupos de expertos, cuyo resultado ha sido la elaboración del Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana, presentado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida el pasado octubre.