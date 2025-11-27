Nuevas entradas a la venta para el GP de Fórmula 1 en Madrid: precio, cómo comprar, horarios...

Apenas restan unos meses para la llegada de la Fórmula 1 a la capital de España. Madring ultima los detalles de cara a la gran cita del automovilismo. Tras un primer proceso de venta de entradas, la organización ya avanzó en septiembre que para Navidad se abriría un nuevo período para conseguir una localidad. El GP de España de F1 se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026. La competición regresa a Madrid tras más de cuatro décadas de ausencia. El evento tendrá lugar en el circuito bautizado con el nombre de MADRING, un trazado de 5,4 kilómetros, 22 curvas y con secciones muy técnicas como la Monumental, una curva con una inclinación del 24% y más de medio kilómetro de longitud.

Respuestas ante el ruido externo

Esta misma semana, la Comunidad de Madrid ha rechazado las dudas acerca de posibles retrasos en la construcción del circuito, que deberá estar operativo para septiembre de 2026. El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que los madrileños pueden estar "muy tranquilos" respecto a la celebración de la carrera, pues la construcción del trazado va a "buen ritmo".

El próximo 14 de diciembre, la FIA presenciará en primera persona los avances del circuito. Una comisión viajará a Madrid para evaluar el estado del trazado y comprobar que todo avanza según lo previsto para que el próximo 11 de septiembre de 2026, cuando arranque el Gran Premio, todo esté en perfectas condiciones para acoger uno de los grandes eventos deportivos del año en nuestro país.

¿Cómo conseguir entradas para el GP de Fórmula 1 en Madrid?

Tras cerrar el proceso de venta del mes de septiembre con más de 53.000 localidades vendidas, la organización emite un nuevo lote de entradas, coincidiendo con dos períodos clave de venta como son el Black Friday y las Navidades. Esta actualización incluye nuevas zonas de gradas habilitadas gracias al avance de las obras del trazado, según destacó la organización.

Este proceso dará comienzo este viernes 28 de noviembre a partir de las 11:00 horas. Los aficionados podrán adquirirlas para el evento que se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en Madrid, a través de los canales oficiales del Gran Premio.

Entre las nuevas ubicaciones disponibles destacan las gradas situadas en el exterior de la curva 13, un punto caracterizado por una fuerte frenada tras la recta de la Monumental, donde los monoplazas alcanzan velocidades superiores a los 300 km/h, así como una nueva grada en la curva 5, identificada como uno de los principales puntos de adelantamiento antes de la Subida de las Cárcavas. Además, se aumenta el número de entradas de acceso general, una de las modalidades con mayor demanda entre los aficionados.

La elevada expectación generada por el regreso de la Fórmula 1 a Madrid ha situado al Gran Premio de España entre los eventos deportivos más destacados del calendario de 2026. Esta nueva fase de venta refleja el avance del proyecto y la respuesta positiva por parte del público, que dispone ahora de una nueva oportunidad para adquirir una localidad.

Precio de las entradas Madring

El trazado de MADRING se compone de 22 curvas, que se extienden por la zona de IFEMA-Valdebebas, cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a tan solo cinco minutos del aeropuerto y en plena urbe. De esta forma, se establecen varios puntos para poder disfrutar del evento de Fórmula 1 en Madrid. Las localidades más asequibles se encuentran en la zona conocida como la Pelouse, junto a las curvas 16 y 17, uno de los puntos de adelantamiento del gran premio, por 195 euros. La curva 15, que forma parte de La Enlazada, cuenta con un precio de 324 euros, y la curva 7, previa a La Monumental, se sitúa en torno a 460 euros.

Las entradas más caras, al igual que en el resto de pruebas del campeonato, se sitúan en la recta de meta y las dos primeras curvas del circuito, que alcanzan los 799 euros. El mismo precio tendrán las localidades ubicadas en la Monumental, la curva más famosa del circuito, una peraltada de casi 500 metros y una inclinación del 24%. De esta forma, así quedan los precios de preventa de entradas, ordenados de menor a mayor, para disfrutar del Gran Premio de Madrid: