La huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, en directo: la pública reclama más financiación

Los sindicatos consideran "un éxito" la huelga en las seis universidades públicas

A falta de los datos definitivos, los sindicatos consideran ya un éxito este primer día de huelga universitaria en Madrid, con seguimientos que CCOO estima entre el 85 % y el 90 % en la Complutense, entre el 80 % y el 85 % en la Rey Juan Carlos y la Autónoma, un 60 % en la Politécnica, un 70 % en la Carlos III y entre el 50 % y el 60 % en la Universidad de Alcalá, donde la propia institución habla de un 60–70 % y muy poca asistencia; en algunos centros de la Complutense el paro habría alcanzado el 100 %, mientras que la Rey Juan Carlos afirma que la situación en sus campus ha sido de "normalidad absoluta" y que el 37 % de las clases se han impartido con normalidad.