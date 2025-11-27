En Directo
PROTESTA ESTUDIANTIL
La huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, en directo: la pública reclama más financiación
Estudiantes y trabajadores del sector, que dicen sentirse "asfixiados" económicamente, convocan sus paros para este miércoles y jueves
Las seis universidades públicas madrileñas se sienten "asfixiadas" económicamente. Estudiantes y trabajadores del sector van a la huelga este miércoles y jueves para reclamar un incremento de la financiación, así como mostrar su oposición a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) del Gobierno de Ayuso.
Siga en directo las protestas y todo lo que ocurra sobre la huelga.
CGT acusa de "trilerismo" a Ayuso por anunciar 21,8 millones para desactivar la huelga
El sindicato CGT en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha acusado de "trilerismo" al Gobierno de Ayuso por anunciar "una supuesta subida" de 21,8 millones de euros con la intención de "desactivar y desmovilizar" a la comunidad universitaria ante "el histórico éxito de la huelga de las seis universidades públicas madrileñas".
Otras concentraciones y "contenidos didácticos" en las movilizaciones universitarias
En la UCM habrá una concentración en rectorado a las 11:30 horas y media hora después continuarán sus movilizaciones hasta el Museo Reina Sofía y organizarán una comida, a las 14:00 horas, en la Plaza Juan Goytisolo. En este mismo lugar, desde las 12:00 hasta las 14:00 horas habrá clases de Físicas, Filosofía del Derecho, Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Educación de la Autónoma, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica, que ocuparán la plaza para "llenar de contenidos didácticos" las movilizaciones.
¿A qué hora será la principal manifestación en el segundo día de paro?
El segundo día de huelga universitaria estará protagonizado por una marcha que saldrá desde Atocha a las 18:00 horas y que finalizará en la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, al que reclamarán más financiación para las seis universidades públicas.
Piquetes y 'pasacampus' desde primera hora
Al igual que este miércoles, ha habido piquetes informativos en los centros universitarios desde las 8:00 horas. Desde las 10:00 horas se han producido los llamados 'pasacamups', que consisten en ir por las facultadas a informar sobre las convocatorias y animar a los estudiantes a que participen.
Manifestación tras el "seguimiento multitudinario" de la primera jornada de huelga
Las entidades convocantes han calificado de "éxito" rotundo el primer día de huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, con campus, facultades y bibliotecas semidesiertos en varias de las universidades públicas de la región desde primera hora. El seguimiento seguimiento del paro fue de alrerededor del 70%, mientras cerca de un millar de personas se reunieron en la concentración frente a la Consejería de Educación.
Desde las 16:30 horas aproximadamente se ha ido despejando la zona sin altercados y ya solo quedan los últimos manifestantes.
Los manifestantes han traspasado el primer límite policial, acercándose a la fachada de la Consejería:
Unas mil personas se concentran ante la Consejería de Educación
Alrededor de mil personas, entre estudiantes, profesores y sindicatos, se concentran frente a la Consejería de Educación de Madrid. Se oyen cánticos de "por una universidad pública, gratuita y de calidad", "nada, nada para la privada" o "Ayuso, culpable, rectores responsables", además de insultos hacia la presidenta madrileña.
Los sindicatos consideran "un éxito" la huelga en las seis universidades públicas
A falta de los datos definitivos, los sindicatos consideran ya un éxito este primer día de huelga universitaria en Madrid, con seguimientos que CCOO estima entre el 85 % y el 90 % en la Complutense, entre el 80 % y el 85 % en la Rey Juan Carlos y la Autónoma, un 60 % en la Politécnica, un 70 % en la Carlos III y entre el 50 % y el 60 % en la Universidad de Alcalá, donde la propia institución habla de un 60–70 % y muy poca asistencia; en algunos centros de la Complutense el paro habría alcanzado el 100 %, mientras que la Rey Juan Carlos afirma que la situación en sus campus ha sido de "normalidad absoluta" y que el 37 % de las clases se han impartido con normalidad.
La Comunidad de Madrid aprueba una subvención para compensar la bajada de tasas universitarias con la huelga como telón de fondo
El mismo día que las seis universidades públicas de la región han iniciado sus dos jornadas de huelga para protestar contra la "infrafinanciación" crónica que sufren desde hace años, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a aumentar en 21,8 millones de euros la inversión destinada a financiar y compensar la reducción de las tasas universitarias de Grado y Máster.
