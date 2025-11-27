Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROTESTA ESTUDIANTIL

La huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, en directo: la pública reclama más financiación

Estudiantes y trabajadores del sector, que dicen sentirse "asfixiados" económicamente, convocan sus paros para este miércoles y jueves

Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública en febrero en Madrid.

Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública en febrero en Madrid. / Europa Press/ Rafael Bastante

Héctor González

Héctor González

Madrid

Las seis universidades públicas madrileñas se sienten "asfixiadas" económicamente. Estudiantes y trabajadores del sector van a la huelga este miércoles y jueves para reclamar un incremento de la financiación, así como mostrar su oposición a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) del Gobierno de Ayuso.

Siga en directo las protestas y todo lo que ocurra sobre la huelga.

¿Cuánto dinero cobran los alcaldes del Corredor del Henares? Sueldos y municipios con las retribuciones más altas

El Ayuntamiento de Madrid precinta finalmente el Teatro Barceló tras levantarse las medidas cautelares

En directo | María Pardo, directora de Vivienda en Castilla y León: "Algunos están demonizando al sector privado de la construcción"

Barbón: "La turismofobia es uno de los grandes problemas que se está generando en algunas comunidades"

Barbón: "Asturias se va a situar como la primera o segunda comunidad con mayor vivienda pública por habitante"

Vermuts y clases de historia: el mejor plan de domingo en esta coctelería de Madrid

