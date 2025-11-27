Sigue en directo la tercera y última jornada del foro España 360: vivienda y empleo, a debate

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención de Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Rueda (Galicia), hoy es el turno de los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares) y Adrián Barbón (Asturias), que participan en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Así fue la segunda jornada del foro: crisis de vivienda, la emergencia climática y la salud La gestión del problema de la vivienda, la acción contra el cambio climático y las políticas de bienestar y salud fueron los retos cruciales a debate en la segunda jornada del foro, con la gestión diferenciada de estas áreas cruciales en cada territorio y la colaboración entre administraciones y con la iniciativa privada como vía para conformar la acción de España en su conjunto.

El foro se reanuda el jueves con la participación de tres presidentes autonómicos y del ministro Ángel Víctor Torres: la vivienda y el empleo serán protagonistas del debate Este jueves se reanudará la actividad en el Hotel Palace de Madrid, en una jornada que contará con la participación de dos presidentes autonómicos: Adrián Barbón, presidente de Asturias, Marga Prohens, presidenta balear; y Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, también acudirá a la cita. La vivienda y el empleo serán los bloques en torno a los que se articularán los diálogos y mesas de debate, que contarán con la presencia de diferentes agentes implicados en estas parcelas.

Finaliza la segunda jornada de foro España 360 La jornada de miércoles echa el cierre, tras más de cuatro intensas horas de debate donde el medio ambiente, la salud y el bienestar han sido protagonistas de las mesas redondas y diálogos. La mañana ha contado con la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y con la participación de consejeros autonómicos y representantes de diferentes empresas y entidades. En total, una ponencia, seis diálogos y tres mesas redondas que han dejado importantes reflexiones sobre estos temas, que tanto preocupan al conjunto de la sociedad española.

León: "Los afectados por disfagia quieren seguir disfrutando de la comida" La representante de Campofrío ha hablado de la importancia de que los pacientes de disfagia conozcan el valor y la seguridad del producto, para que puedan seguir alimentándose de comida tradicional sin miedo a atragantarse.

Marta León: "Trabajamos el concepto de 'humanismo gastronómico'" La responsable de Nutrición de Campofrío Healthcare ha introducido en la conversación el concepto de "humanismo gastronómico" para defender los esfuerzos de la industria para que pacientes con disfagia puedan seguir "disfrutando de la comida" con platos tradicionales como paella o fabada. "Que no se aburran y puedan seguir comiendo", ha dicho.

Marta León: "La industria alimenticia no debe demonizarse, debe formar parte de la solución" Marta León, responsable de Nutrición de Campofrío Healthcare explica la función del nacimiento del proyecto en el que trabaja. "Campofrío Healthcare nace para cubrir una necesidad de soluciones de alimentación adaptadas a la edad avanzada u otras necesidades especiales, como disfagia", comenta. Sostiene, además, que la industria alimenticia debe participar en ayudar a este sector de la población en su día a día.

"Hay muchísima demanda de formación de profesionales de la salud" Rodríguez asegura que los estudiantes acuden muy motivados a estas titulaciones. Las colaboraciones con hospitales y centros de investigación, ha dicho, son esenciales y fomenta la empleabilidad. Para mejorar la formación, invita a dialogar más entre el entorno sanitario, las universidades y las administraciones en cuestiones como el diseño de los programas de formación.

Rodríguez: "Debemos empezar a dialogar más entre los centros sanitarios, la administración y las universidades" Para seguir mejorando, la decana pide que "centros sanitarios, la administración y las universidades" trabajen "más de la mano".