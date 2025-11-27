Correo criminal: desmantelada una banda que enviaba droga oculta en piscinas hinchables, juguetes y hasta bombones

La Policía Nacional ha desmantelado a una banda que actuaba como una suerte de 'Aliexpress' de la droga, recurriendo a servicios de paquetería tradicional para enviar sustancias como MDMA y cocaína a medio mundo oculta en objetos aparentemente inocentes, como piscinas hinchables, amortiguadores, juguetes para gatos o bombones. Fruto del golpe, los agentes han decomisado más de 14 kilos de sustancias estupefacientes y detenido a 14 personas.

Según ha informado este jueves en rueda de prensa el inspector Jefe Francisco Ignacio González de Miguel, responsable de la sección de narcotráfico y crimen organizado, la investigación arrancó en agosto del año pasado, cuando un paquete destinado a Venezuela levantó sospechas en una empresa logística.

Tras inspeccionarlo, en su interior, dentro de una piscina hinchable, los agentes hallaron 460 pastillas de MDMA y MDMA en roca. Aquella caja aparentemente trivial fue la punta del iceberg: pertenecía a una red perfectamente estructurada dedicada a elaborar, adulterar y distribuir drogas sintéticas y cocaína mediante envíos internacionales.

Venezuela, Chile y Australia, entre los destinos localizados

A medida que avanzaban las pesquisas, fueron apareciendo nuevos paquetes sospechosos. Uno con destino a Chile contenía 5.000 pastillas de MDMA, mientras que otro enviado a Australia guardaba 257 gramos de cocaína, un envío que la organización utilizó como prueba para evaluar la eficacia de su método de distribución a través de empresas de paquetería.

Tras identificar a los miembros de la banda, el 7 de octubre se ejecutó un operativo simultáneo con nueve entradas y registros en distintos puntos de la Comunidad de Madrid y en Peñíscola (Castellón). El botín criminal intervenido es contundente: más de 11 kilos adicionales de droga, 11.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles, dos vehículos, una máquina entabletadora, diez amortiguadores modificados para ocultar sustancias, cuadernos manuscritos con la contabilidad del negocio y joyas y relojes de alto valor.

El operativo culminó con 14 detenidos acusados de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos, considerados piezas clave en la trama.