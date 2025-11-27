‘Carmen’ vuelve al Teatro Real bajo la dirección de Eun Sun Kim en el 150º aniversario de su estreno

El Teatro Real acoge desde el 10 de diciembre y hasta el 4 de enero una nueva producción de Carmen, dirigida musicalmente por la maestra surcoreana Eun Sun Kim y con puesta en escena de Damiano Micheletto. La célebre ópera de Georges Bizet regresa al coliseo madrileño para celebrar los 150 años de su estreno con una propuesta de enfoque “humano” y “psicológico”, inspirada en el universo teatral de Federico García Lorca.

La producción —una coproducción con la Royal Opera House de Londres y el Teatro alla Scala de Milán— incluye 16 funciones y reúne a tres repartos internacionales. Las mezzosopranos Aigul Akhmetshina, J’Nai Bridges y Ketevan Kemoklidze se alternarán en el papel de Carmen; los tenores Charles Castronovo y Michael Fabiano interpretarán a Don José; Lucas Meachem, Luca Micheletti y Dmitry Cheblykov darán vida a Escamillo; y Adriana González y Miren Urbieta Vega asumirán el rol de Micaëla.

El regreso de Carmen supone también la vuelta al Real de Eun Sun Kim, actual directora musical de la Ópera de San Francisco. Inició su trayectoria internacional en este teatro en 2008, tras ganar el Concurso Jesús López Cobos, y se convirtió en la primera mujer en dirigir una ópera en el Real.

Micheletto sitúa la acción en los años 70 y acentúa la dimensión psicológica del drama, con especial atención al personaje de la madre de Don José, cuya presencia —explica— revela el peso de la tradición y el control frente a la libertad que encarna Carmen. El director italiano establece incluso un paralelismo con La casa de Bernarda Alba para subrayar el clima de opresión que articula esta lectura.

La propuesta revisita también la recepción inicial de la obra, cuyo estreno en 1875 en la Ópera-Comique de París provocó un notable escándalo. La mezzosoprano Aigul Akhmetshina atribuye aquel rechazo al carácter adelantado y feminista del personaje de Carmen: “Fue una provocación para su tiempo”, señala.

Para Eun Sun Kim, Carmen sigue interpelando al público actual: “El mundo ha cambiado, pero esta ópera continúa invitándonos a reflexionar sobre lo humano y a aceptar nuestra vulnerabilidad”.

El montaje, con escenografía giratoria de Paolo Fantin y vestuario de Carla Teti, presenta a una Carmen que desafía las convenciones igual que hace siglo y medio, en la que será la tercera producción de la obra en la historia reciente del Teatro Real.

Con motivo del aniversario, el coliseo madrileño ha organizado además un amplio programa de actividades junto a la Universidad Nebrija, el Museo Cerralbo, la Biblioteca Regional de Madrid y ACNUR, que se desarrollarán entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre.