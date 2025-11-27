Una 'Carmen' víctima de violencia de género, en el montaje de Damiano Michieletto en el Real

Carmen vuelve al Real. Después de la versión concierto presentada la temporada pasada con René Jacobs en la dirección musical, y de las de 1999 y 2017 con respectivamente Emilio Sagi y Calixto Bieito como directores de escena, entre el 10 de diciembre y el 4 de enero el coliseo madrileño presentará 16 funciones de una nueva producción de la ópera de Georges Bizet basada en la novela de Prosper Merimée. En esta ocasión dirige Damiano Michieletto y coproducen el Royal Ballet and Opera de Londres, por donde ya pasó con gran éxito, y el Teatro alla Scala de Milán. El estreno coincide con el 150º aniversario de aquella primera Carmen que desató el escándalo en París, tal y como recordaron este jueves los responsables del teatro durante la presentación del montaje.

Estrenada en 1875 en la Opéra-Comique de París, Carmen nació envuelta en controversia. A pesar del apoyo entusiasta de figuras como Brahms, Chaikovski, Saint-Saëns y hasta Nietzsche, el público del momento recibió con desconcierto aquella historia que rompía con los moldes morales y teatrales de la época. Bizet nunca llegaría a presenciar el reconocimiento de su obra: falleció tres meses después del estreno, todavía frustrado por la frialdad inicial con la que fue acogida. Como recordó la mezzosoprano Aigul Akhmetshina durante la presentación, fue posiblemente el hecho de que Bizet fuera "el primer feminista que concibió a una mujer que se comportaba como un hombre en el papel protagonista" lo que escandalizó profundamente al público decimonónico.

Una escena de la nueva 'Carmen' del Teatro Real. / Royal Opera House

En un momento histórico en el que el teatro buscaba historias edificantes y alejadas de la crudeza social, Carmen irrumpía como una heroína insumisa, imprevisible y capaz de incomodar por igual a instituciones, públicos y tradiciones escénicas. Tanto Akhmetshina como otra de las cantantes que interpretará a la protagonista en las funciones del Real, la también mezzo J’Nai Bridges, subrayaron la libertad a ultranza y la complejidad psicológica del personaje. La obra de Bizet rompía, además, la dicotomía que separaba en la época a la opéra-comique, más popular y a la que esta en principio se adscribiría, y la llamada grand opéra, de producciones monumentales e influencia wagneriana, situándose a medio camino entre ambas. La belleza de sus melodías, la rápida caracterización de sus personajes y la integración fluida de música y acción serían otros de sus grandes logros.

Una mirada contemporánea

El director de escena Damiano Michieletto propone para su Carmen un enfoque naturalista y psicológico y traslada la acción a los años 70 del siglo pasado. "Mi objetivo era acercar el conflicto humano al público y esto me lleva a una cuestión muy pertinente: la violencia contra las mujeres”, señaló durante la presentación. “Muchas veces simplificamos y decimos ‘Don José era un hombre celoso que no acepta la libertad de Carmen’, pero quise analizar las causas profundas de este comportamiento", añadía el director.

El diseño escenográfico de Paolo Fantin, construido alrededor de un gran elemento giratorio, sitúa al espectador en un pueblo polvoriento y asfixiante que podría pertenecer tanto a la Andalucía profunda como a la Sicilia cinematográfica de Sergio Leone. En él conviven una comisaría, un almacén y un club nocturno con carreteras abiertas a un paisaje infinito: un microcosmos cerrado y perdido donde las fuerzas sociales se entrecruzan y vigilan mutuamente. "Quería crear un ambiente muy sencillo, muy humano, al igual que los personajes", explicó Michieletto, que insistía en que no ha buscado la sofisticación escenográfica, sino tan solo un entorno reconocible y emocionalmente cercano.

Sentadas: J’Nai Bridges (Carmen) y Aigul Akhmetshina (Carmen). De pie: Michael Fabiano (Don José), Eun Sun Kim (directora de orquesta) y Charles Castronovo (Don José). / Javier del Real - Teatro Real

Una de las novedades más significativas del montaje es el peso dramático otorgado a la madre de Don José, convertida en una presencia constante y opresiva. Michieletto reconoció su inspiración en La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca: "La violencia contra las mujeres empieza por los hombres siendo débiles e inmaduros. Don José mata a Carmen porque es infantil e incapaz de deshacerse del control que ejerce su madre". El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, destacó que esta figura "está en la mente de todos" y constituye un aporte esencial a la lectura contemporánea del drama.

Esta nueva versión de Carmen tendrá a Eun Sun Kim como directora, salvo el 3 y 4 de enero en será sustituida por Iñaki Encina. La coreana fue la primera mujer en empuñar la batuta en el Teatro Real, en 2010. Durante los dos años que pasó en Madrid fue asistente del director Jesús López Cobos. Desde 2021 es la directora musical de la Ópera de San Francisco. Tres repartos se alternarán a los largo de las 16 funciones, encabezados por Aigul Akhmetshina, J’Nai Bridges y Ketevan Kemoklidze en el papel de Carmen, Charles Castronovo y Michael Fabiano como don José, Lucas Meachem, Luca Micheletti y Dmitry Cheblykov interpretando a Escamillo y Adriana González y Miren Urbieta-Vega en la piel de Micaëla. Acompañándolos, el Coro del Real y los Pequeños Cantores de la ORCAM. Tras pasar por Madrid, el montaje desembarcará en Milán el próximo verano.