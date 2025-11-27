Madrid se abre paso en la alta cocina y anota tres nuevas estrellas Michelín al mapa: estos son los barrios donde las puedes encontrar

Madrid tiene una oferta gastronómica que no tiene nada que envidiarle a otra provincia. Y es que en la capital, hay restaurantes para el disfrute de todo el mundo, desde los que prefieren degustar lo más castizo, a aquellos que se atreven con los sabores más orientales. Comer en Madrid se vuelve, más que una necesidad, una experiencia, pues son cada vez más los restaurantes que buscan que los comensales no solo valoren la comida, sino el ambiente, el trato, la creatividad de las creaciones y la estética del lugar.

En esa estela, no es extraño que diferentes establecimientos reciban premios por tener en cuenta todos los parámetros. Un buen restaurante no solo se distingue por la calidad de la comida, sino por la experiencia que proporciona a los usuarios, por eso, desde 1926 la prestigiosa Guía Michelin otorga y premia a los mejores restaurantes con sus famosas estrellas. Son codiciadas y ansiadas por todos los chefs del mundo, pero son tan inflexibles e insobornables que resulta imposible que alguien las consiga sin esfuerzo alguno.

Para otorgarlas, la guía cuenta con 85 inspectores en todo el mundo, de los cuales 12 operan en España. Cada año, un inspector recorre más de 30.000 kilómetros para visitar una media de 800 establecimientos, incluyendo 250 comidas en restaurantes y alrededor de 150 noches en hoteles. Se mantienen anónimos y pagan todas las facturas para garantizar que los propietarios de los restaurantes y hoteles no puedan influir en sus juicios y en los más de 1.000 informes que elaboran anualmente después de visitar cada restaurante.

¿Qué valora un inspector para conceder una estrella Michelin?

Para conceder una estrella Michelin, los inspectores valoran la calidad del producto, el dominio del punto de cocción, los sabores, la regularidad, la relación calidad/precio y la creatividad del chef. Antes de que un restaurante reciba su primera estrella, es visitado cuatro veces por los inspectores; si ya cuentan con dos estrellas, reciben diez visitas y, si tienen tres, aparte de las visitas de los inspectores españoles, los establecimientos también son visitados por inspectores franceses.

Además, cabe resaltar que las estrellas las recibe siempre el restaurante y no el chef. Por lo tanto, si un restaurante cambia de chef, recibe más visitas y controles para comprobar que mantiene la misma calidad.

¿En qué barrios de Madrid han caído las estrellas Michelin este año?

Esta edición 2026 de la Guía Michelin se celebró con cierto regusto madrileño. Éter, Emi y Ancestral son los nuevos nombres de los restaurantes que desde el martes lucen una estrella y, más allá del mérito culinario, su incorporación marca un importante cambio en la capital. La alta cocina desaparece y triunfa esa gastronomía que se mezcla con el vecindario y aboga por la sencillez.

Y es que, para disfrutar de cualquiera de estos restaurantes, no hace falta irse muy lejos, basta con visitar Legazpi, Gaztambide o Pozuelo de Alarcón. Éter, un local de apenas cinco mesas a dos pasos del Matadero, se gana a sus comensales con una sala de luz baja y atención cuidada, con propuestas de autor que, lejos de quedarse en el barrio, ha logrado enamorar a los turistas internacionales.

Emi, por otro lado, no ha estado ni un trimestre abierto, pero eso no le ha parado para convertirse en uno de los espacios más prometedores de la escena madrileña. El espacio, en pleno Chamberí, solo cuenta con un menú degustación de 14 pases, sin carta ni alternativas. Una auténtica trayectoria emocional por las cocinas que ha pasado Rubén Hernández.

Ya en Pozuelo de Alarcón, Ancestral confirma que la cocina se desplaza del centro. Lejos del barullo y del estrés de la capital, este restaurante a la entrada de la urbanización Monte Alina, sorprende con una cocina manchega actualizada de brasas y adobos que se ha ganado el corazón del público.

La edición también dejó espacio a Ramón Freixa Atelier, el nuevo proyecto del chef en Velázquez que ha conseguido recuperar las dos estrellas perdidas tras su mudanza. A modo de speakeasy clandestino, el establecimiento sorprende con una única mesa en forma de 'U' que permite al chef entrar y salir de la cocina para interactuar con los comensales. Todo gira en torno al menú degustación 'Origen', que cuenta también con opción vegetariana, y destaca también el servicio del pan, un sentido homenaje del chef a sus padres y sus raíces.