El Ayuntamiento de Madrid precinta finalmente el Teatro Barceló tras levantarse las medidas cautelares

El Ayuntamiento de Madrid ha precintado este jueves el Teatro Barceló tras el levantamiento de las medidas cautelares y por "petición expresa de dicho juzgado", después de que la Agencia de Actividades (ADA) emitiese una orden de cese y precinto durante un año por exceso de aforo.

En torno a las 10:00 horas, un grupo de funcionarios y miembros de la Policía Municipal han llegado al exterior de este histórico local de ocio en la céntrica calle Barceló. Al llegar se han encontrado las protestas de una decena de trabajadores, contrarios a la decisión. Según informaron fuentes municipales a Europa Press, se ha ordenado el cumplimiento de la primera por seis meses de clausura y, posteriormente, se ordenará el cumplimiento de la segunda, hasta el total de un año.

Representantes de la Plataforma por el Ocio también han acudido a la calle Barceló para mostrar su enfado por el cierre de la discoteca. Su portavoz, Jesús Martínez, ha señalado a Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, al que ha acusado de traspasar "todas las líneas rojas" y ha anunciado "una ruptura de negociaciones" con el Consistorio.

Exceso de aforo

Apenas unos días después de que la antigua Pachá cambiase de manos de la familia Trapote (dueño también de la Joy Eslava o la chocolatería Ginés), la ADA decretó la clausura de esta emblemática sala por "exceso de aforo". En dos inspecciones, agentes de la Policía Municipal habían detectado que el local superaba la capacidad permitida, implicando un riesgo de seguridad para las personas presentes: en el interior había alrededor de 1.500 personas, por encima del límite de 990 fijado en la licencia.

Los nuevos propietarios recurrieron la decesión presentando un contencioso administrativo ante un juzgado de Madrid, por lo que la discoteca permaneció abierta durante unas semanas. La Justicia aceptó en primera instancia las medidas cautelarísimas solicitadas por los promotores del local, retrasando hasta este jueves la orden de cese y precinto, que estaba prevista para el 20 de noviembre.