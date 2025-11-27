Cibeles deja atrás la polémica y aprueba su nueva estrategia que cambia los Espacios de Igualdad por centros de atención a víctimas

Ya lo dejó claro el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, durante el Pleno municipal del pasado martes: "La Estrategia de Igualdad se va a aprobar", afirmó el delegado, ante las críticas de la oposición, tras subrayar que se trata de "una decisión que corresponde al equipo de Gobierno" y que "figuraba en nuestro programa electoral". Dicho y hecho, el Ayuntamiento ha dado luz verde definitiva este jueves a la nueva Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2025-2028, dotada con más de 260 millones y articulada en torno a 3 ejes y 100 medidas.

La más importante de ellas, la que ha desatado el rechazo de los grupos de la izquierda, es la de sustituir los actuales Espacios de Igualdad por centros de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en los distritos que aglutinen en un solo lugar los recursos disponibles en esta materia. Ese giro de modelo, adelantado ya en mayo, llevaba meses generando tensión entre el equipo de José Luis Martínez‑Almeida, la oposición y trabajadoras de la red, que lo consideran el "desmantelamiento" de un sistema que venía funcionando durante décadas.

"Cuando ustedes desmantelan los Espacios de Igualdad y eso supone menos prevención, menos detención, menos atención en etapa temprana para las mujeres que son víctimas de violencia machista, se perpetúa la violencia machista", reprochó el martes la edil Mar Barberán (PSOE). Para Fernández, no obstante, el cambio supone "evolucionar" los Espacios de Igualdad hacia un nuevo modelo "expansivo" más adecuado a las "necesidades reales” de las víctimas. "Donde había dos, pasamos a 21 recursos de atención a las mujeres", defendió el titular de Políticas Sociales durante la última sesión plenaria.

La nueva estrategia se presenta, destacan el Consistorio en una nota, como el proyecto más ambicioso en materia de igualdad desde que empezaron a desarrollarse políticas específicas en el año 2000. Para ello, el plan se articula en tres grandes ejes: 'Ciudad en igualdad', con medidas para mejorar el bienestar de las mujeres, potenciar su liderazgo y promover la corresponsabilidad en los cuidados; 'Ciudad libre de violencia machista', centrado en la prevención, detección y atención de todas las formas de violencia de género; y 'Buen gobierno', que busca asegurar la coherencia y eficacia de todas estas políticas municipales.

La principal novedad es la mencionada creación de los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) en los 21 distritos, que unificarán en un solo recurso los actuales espacios de igualdad, los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género y los centros de atención psicosocioeducativa. Estos centros buscan estar más cerca de las potenciales usuarias, incorporarán psicología infantil y espacios de juego supervisado para sus hijos.

Asimismo, se pondrá en marcha una Puerta Única de Entrada para coordinar los recursos en situaciones de urgencia, se ampliará el horario de la unidad móvil de atención y se implantará un sistema único de valoración del riesgo, además de reforzar la colaboración con locales de ocio y grandes eventos para crear espacios seguros y fortalecer los puntos violeta.

La estrategia también pone el foco en la autonomía económica de las mujeres y en el cambio cultural necesario para que la igualdad sea real, mediante convenios con la Agencia para el Empleo y otras entidades que desarrollen proyectos de inserción laboral dirigidos a mujeres vulnerables. Además, se fomentará el deporte femenino, especialmente en disciplinas tradicionalmente masculinizadas, se trabajará para evitar el abandono deportivo de las niñas y se potenciarán las vocaciones STEM entre niñas y jóvenes, junto con programas educativos para frenar el absentismo escolar.