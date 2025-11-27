Anticipo navideño para la A-5: se adelanta un mes la excavación del túnel en sentido salida

Pese a lo faraónico del proyecto, el soterramiento de la A-5 está cumpliendo con los plazos. No solo eso, sino que en algunos puntos también está logrando adelantarse al calendario original. Es lo que sucederá con la excavación del túnel de la calzada norte, en sentido salida de Madrid, que arrancará un mes antes de lo previsto, obligando a desviar todo el tráfico a la calzada sur a partir del próximo lunes 1 de diciembre.

“Adelantamos un mes la fecha prevista para la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte”, ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves. El avance de los trabajos obligará a modificar por completo la circulación en este tramo, trasladando toda la circulación de vehículos a la calzada sur, en sentido de entrada a la capital.

De esta forma, a partir del lunes, el tramo comprendido entre la avenida de Portugal y la avenida de Padre Piquer contará con cuatro carriles reorganizados, dos por sentido, todos ellos ubicados en la calzada sur. Este trazado permitirá una circulación más sencilla y con menos curvas, gracias a que los pilotes y las losas de esta calzada están “prácticamente ejecutados”, según ha detallado Sanz, aunque el Consistorio seguirá "monitorizando permanentemente" para ver "cómo funciona este desplazamiento y si es necesario hacer algún ajuste" más adelante.

No obstante, se mantendrán los bypasses en los enlaces de la carretera de Boadilla, Batán y el Parque de Atracciones, ya que requieren desvíos de mayor duración para la demolición de las estructuras actuales. Este esquema de tráfico, ha avanzado la también delegada de Seguridad y Emergencias, se mantendrá hasta la finalización de las obras en noviembre de 2026, fecha prevista para la apertura al tráfico del túnel que soterrará la autovía.

Sanz se ha referido también a las otras dos grandes obras en marcha en la ciudad, la cubrición de la M-30 en Ventas y el soterramiento de la Castellana, asegurando que ambas "van extraordinariamente bien" y "se están cumpliendo los plazos". En el caso de Ventas, ha detallado, ya han terminado de ejecutarse los pilotes, permitiendo despejar el carril ocupada desde verano, y se están empezando a colocar las vigas; mienntras que los trabajos de Castellana avanzan dentro del calendario con vistas a que se pueda "abrir el túnel en del parque en el mes de diciembre del año que viene".