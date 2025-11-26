Vecinos y ecologistas protestarán contra las "innecesarias y perjudiciales" luces del río Manzanares

Alrededor de una veintena de colectivos vecinales y ecologistas se concentrarán este próximo viernes en el río Manzanares para protestar contra el "innecesario y perjudicial" alumbrado ornamental encendido por el Ayuntamiento de Madrid la pasada semana.

Bajo el lema 'Por un río vivo, ¡no a las luces!', los manifestantes están convocados a partir de las 18:30 horas en el entorno de la presa 6 del río. En un comunicado, las entidades convocantes, entre las que destacan Ecologistas en Acción Madrid, Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial y Vecinas Corniseras y cuenta con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Seo Birdlife, además de asociaciones vecinales y otros colectivos de la ciudad, han criticado el "arbitrario capricho" del Ayuntamiento "en su afán por seguir turistificando la ciudad en general y el eje de Madrid Río en particular".

Todo ello, subrayan, "pese al enorme rechazo ciudadano y científico" y a "tener abierto un recurso contencioso-administrativo interpuesto hace un año por la Asociación Pasillo Verde Imperial y Ecologistas en Acción".

Los colectivos temen que estas nuevas luces, que se extienden en un tramo de unos 650 metros, se puedan ampliar a más zonas del río Manzanares. En este sentido, vuelven a insistir en que el proyecto "incumple" el Plan Especial Río Manzanares y supondrá "un grave impacto medioambiental" en un río, cuya renaturalización "es referente a nivel nacional e internacional".

Las nuevas luces sobre el río Manzanares. / Ayuntamiento de Madrid

Así es la nueva iluminación en el río

La pasada semana se produjo el encendido de luces en la capital. El Ayuntamiento de Madrid aprovechó el momento para estrenar la nueva iluminación para el entorno de la presa 6 del río Manzanares, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra, con 61 proyectores led para impulsar su atractivo y realzar la construcción central durante las noches del fin de semana.

La iluminación se activará los viernes, sábados y domingos entre las 18:30 y las 22:00 horas, hasta el 29 de enero de 2026. A partir de entonces, el horario se modificará en función de la luz solar, pasando a ser de 19:30 a 23:00 horas. Desde el 29 de marzo, el encendido se retrasará a las 21:00 horas y a partir del 29 de mayo, a las 22:00 horas. El 28 de agosto, el encendido volverá a adelantarse a las 21:30 horas.

Según trasladó el Ayuntamiento, la iluminación del Manzanares es una actuación sostenible y respetuosa con el medio ambiente que ha llevado a cabo el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad como proyecto piloto, con el objetivo de embellecer el entorno y dotarlo de mayor seguridad. Su instalación se ha desarrollado mediante soluciones que minimizan la contaminación lumínica, con focos situados en un cajetero del río hecho de piedra natural.

Las luces cuentan con un sistema de telegestión y control que permite regular los niveles de iluminación y variedad cromática, compartir información sobre su estado y funcionamiento, o controlar cada proyector punto a punto, incluso el encendido y apagado. Según ha destacado el Consistorio, son proyectores específicamente diseñados para iluminación monumental exterior, capaces de resaltar estructuras a más de 30 metros de distancia y mezclar distintas tonalidades de color.