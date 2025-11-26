El sencillo truco para que los transbordos en Metro de Madrid sean más rápidos y fáciles: solo necesitas Google Maps

A veces, por mucho que nos esforcemos, resulta inevitable salir de casa temprano. El tiempo se nos echa encima y nos vemos corriendo por las calles de Madrid más veces de las que nos gustaría. De repente, hasta tratamos de evitar esas pequeñas cosas de la rutina para no llegar más tarde aún: acelerar el paso en los semáforos en verde, probar atajos o, incluso, elegir el vagón de tren que más nos beneficie para hacer transbordo.

Y es que, si eres un auténtico madrileño, por mucho que trates de pasar el mayor tiempo posible en la calle y andar a todos esos destinos que consideras que están 'al lado', lo cierto es que siempre habrá un momento en el que tengas que coger el metro. Por suerte, los más avispados tienen sus pequeños trucos para que este momento del día no acabe con su energía. La clave está en saber cómo funciona en su totalidad la aplicación de Google Maps.

Busca esta opción en tu app de Google Maps

¿Sabías que hay decenas de parámetros en los que puedes fijarte en Google Maps para agilizar tu tiempo? Desde la temperatura que hace en los vagones, los asientos libres o la accesibilidad, puedes planear tu viaje para ir más cómodo y llegar antes a tu destino. Ahora, la app ha implementado una opción que te dice en qué vagón debes subirte para hacer más rápido tu transbordo, lo que hace que muchos ciudadanos recorten un poco de tiempo en su viaje.

Ahora, no olvides que si decides coger un autobús, la aplicación también te avisa de los retrasos, tiempos de llegada y te facilita la ubicación en tiempo real de los autobuses. Así que, si vas justo de tiempo, recuerda sacar un hueco para mirar el teléfono y valorar si te conviene más coger el autobús o el tren.

Vuelve el 'Tren de la Navidad' a Metro de Madrid

No es un secreto. En esta época del año, si hay un medio de transporte que destaque frente a otro, es el Metro de Madrid. A diferencia de los autobuses, los vagones de los trenes ya se han engalanado con una iluminación especial y se han vinilado tanto en el interior como en el exterior con motivos navideños. Cascanueces, lazos y bolas de Navidad se convierten estos días en pasajeros habituales de un metro en el que los colores rojo, verde y azul tiñen el ambiente.

Lo mejor de todo es que este tren ya circula por las vías, con sorpresas y novedades para los más pequeños. Los niños podrán ver a Papá Noel y a los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos en la Línea 3 los siguientes días y horas: