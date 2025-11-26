El Real Madrid busca refugio en su competición fetiche: viaje peligroso a Grecia sin Courtois ni Huijsen

"He sentido que los jugadores están con ganas e ilusión. Llega la hora de la verdad, empieza el rock and roll", confesaba Xabi Alonso, horas antes de dirigir su primer partido como técnico del Real Madrid. Fue en el Mundial de Clubes, ante Al-Hilal. Seis meses después de aquello y tras un inicio prometedor, todo parece haberse esfumado. Ni rastro de la presión característica de las primeras jornadas de Liga. Tampoco hay síntomas de equipo compacto y fiable atrás. Nunca antes ganar un clásico, como hiciera el Real Madrid de Xabi Alonso el 26 de octubre, había cambiado tanto la cara de un equipo para mal. En Elche se volvieron a confirmar las malas sensaciones ya vividas en Vallecas o en Anfield. Y casi sin tiempo para lamentarse, el equipo blanco se medirá al Olympiacos griego (21:00 horas) en una nueva jornada de la Champions, en la que ocupa la séptima posición y donde no se puede permitir un nuevo tropiezo si quiere ocupar una de las ocho primeras plazas.

Un equipo desfigurado

Ya son tres los partidos consecutivos sin ganar del conjunto madridista. El equipo volvió a decepcionar. Se observa una involución claramente marcada desde el encuentro ante el Valencia. Alonso había instaurado en el equipo una serie de variantes positivas, señas de identidad de un equipo que parecía renovado, pero no queda un ápice de las mismas en los futbolistas. La falta de creatividad persigue al equipo desde el inicio de la temporada. El técnico, en cambio, se ha reivindicado en las horas previas al encuentro en El Pireo. Se le preguntó si ha recibido el apoyo explícito de Florentino Pérez con algún tipo de mensaje: "No es necesario. He hablado esta mañana con el presidente y también hablo con José Ángel. El día a día es lo que nos hace estar comunicados".

No ayudan las situaciones extradeportivas que parecen atravesar alguno de sus futbolistas. Vinicius aún sigue pendiente de una renovación que no termina por cerrarse. El brasileño, que no arrancó mal la temporada, también ha perdido el rumbo en los últimos partidos. Ante el Elche volvió a rotar y no fue capaz de desequilibrar un encuentro que se había encallado por completo para su equipo. Sustituyó a Rodrygo, que ya suma 29 partidos con la camiseta del Real Madrid sin ver puerta. Ni por derecha, ni por izquierda. Cero goles en los últimos nueve meses para un futbolista que debía dar un paso al frente con la salida de pesos pesados. El brasileño, que siempre fue de la confianza de Carlo Ancelotti, ha quedado relegado a la unidad B de un Xabi Alonso que cada fin de semana le concede la 'penúltima' oportunidad. Se depositaron todas las esperanzas en un Arda Güler que ha dejado muestras del jugador que puede llegar a ser en un futuro, pero de facto no ejerce como tal. Y ante el adiós de Luka Modric y Toni Kroos nadie ha podido rellenar un vacío que promete ser difícil de subsanar.

Xabi también necesita de la mejor cara de un Fede Valverde señalado tras su partido en Elche. El uruguayo, al igual que Vinicius, partió como suplente. Su ingreso en el césped no inclinó el campo en favor de los blancos como suele ser habitual. Sus esfuerzos siempre generosos no aparecieron sobre el Martínez Valero. Fue la acción del 2-1 a favor del conjunto ilicitano la que levanta ampollas en la afición madridista, que vio como uno de sus intocables apenas acompaña a Álvaro Rodríguez en la carrera hacia la portería que defiende Thibaut Courtois. Sin embargo, el belga no será de la partida en Atenas. El nombre propio del Real Madrid en las últimas jornadas es baja a causa de una gastroenteritis y cederá el testigo a Andriy Lunin. Tampoco entró en la convocatoria Dean Huijsen. El central español regresó de la concentración con el combinado nacional con unas molestias musculares, pero completó su recuperación para estar disponible ante el Elche. En el entrenamiento de este martes, sufrió molestias en la rodilla, condenando a Xabi Alonso a probar una línea defensiva inédita.

El ritmo goleador de Mbappé ha descendido, de forma lógica, por otra parte, y el equipo ha acusado la falta de acierto ante la portería rival. Los tres últimos pinchazos del equipo coinciden con la sequía goleadora del francés, que regresa a la Champions, donde cuenta con cinco goles en su casillero. Los de Xabi necesitan la mejor versión de Kylian para volver a sumar triunfos de forma consistente.

Un infierno griego

La próxima piedra en el camino será el Olympiacos griego. Un equipo que disputa sus encuentros en el Georgios Karaiskakis, una de las plazas más complicadas de la Champions. El equipo de Alonso encontrará un ambiente hostil, propio de la cultura helénica. El equipo griego, dirigido por José Luis Mendilibar, afronta el encuentro ante los blancos en un buen momento de forma. Suma cinco triunfos consecutivos en el campeonato nacional. Ocupa la primera posición de la Liga griega, dos puntos por delante del PAOK y tres por delante del AEK. La situación en Champions es radicalmente diferente. Los griegos suman dos puntos en cuatro jornadas y están fuera de la zona que da acceso al playoff del mes de febrero. Ya se midió al Barça hace poco más de un mes, dejando una imagen positiva en el estadio de Montjuic hasta que se quedara con un futbolista menos y a falta de media hora de tiempo reglamentario por jugar.

El conjunto blanco no podrán contar con Dani Carvajal, lesionado en su rodilla; Militao, que volvió tocado tras un amistoso con Brasil, ni Mastantuono, quien sufre pubalgia. En cambio, Tchouaméni se incorpora a la convocatoria tras varias semanas alejados de los terrenos de juego y Rüdiger, que no viaja a Grecia, regresó a los entrenamientos este lunes después de caer lesionado en la segunda jornada de Liga ante el Real Oviedo. Xabi Alonso requerirá de los servicios de todos sus efectivos para revertir una situación que hace poco más de un mes, con el triunfo ante el Barça y el distanciamiento en la clasificación, parecería difícil de creer.