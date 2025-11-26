Navipark Móstoles se corona como la gran novedad gratuita de esta Navidad: pista de hielo cubierta y Villa de Papá Noel

Navipark Móstoles, el parque navideño gratuito más grande de Madrid, vuelve a convertir un año más el Parque Finca Liana en un auténtico universo de luz, ilusión y diversión para toda la familia. Tras el enorme éxito de su estreno en las pasadas navidades, en las que superó el millón de visitantes, este gran parque temático repite con una nueva edición más mágica que la anterior. Un plan que podrá disfrutarse hasta el 6 de enero, consolidando a Móstoles como epicentro navideño de la región. Esta será la segunda edición de Navipark, después de un estreno que, en palabras de la concejal de Educación y Festejos, Cristina Molina de Miguel, fue "un gran éxito, con muchas cosas que mejorar, que este año hemos reforzado", así ha expresado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Organizado por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Festejos, Navipark transforma por completo Finca Liana (Avenida de Iker Casillas, 1): los paseos, las fuentes y las zonas verdes se llenan de luz, decoración, figuras a gran escala y espacios temáticos pensados para que tanto niños como adultos vivan la Navidad de una manera especial. "Entiendo que este año vamos a superar ese millón de visitantes, asegura Molina, porque hemos triplicado el número de figuras decorativas y se amplía notablemente la oferta".

Más luz, más atracciones y nueva Villa de Papá Noel

Desde el primer momento, el visitante percibe que este año el parque crece en espectacularidad. La iluminación se multiplica: se triplica el número de figuras luminosas y se incrementa en un 30% la iluminación del recinto, siempre con tecnología LED para reducir el consumo energético. El resultado es un entorno cálido y brillante, en el que cada rincón invita a pasear, a hacer fotos y a disfrutar sin prisas del ambiente festivo.

Una de las grandes apuestas de esta edición es la nueva pista de hielo natural cubierta, que permitirá patinar independientemente de las condiciones meteorológicas. Junto a ella, la Rolling disco añade un toque diferente y muy actual: una zona de patinaje con música ambiente donde pequeños y mayores podrán deslizarse al ritmo de la Navidad, dentro del horario general de apertura del parque. "La pista de hielo cubierta y el tobogán de trineos son uno de los grandes reclamos, sobre todo para los más pequeños", explica la concejal.

Navipark Móstoles cuenta con una nueva pista de hielo natural cubierta en su segunda edición. / Navipark Madrid

En el corazón de Navipark se levanta una auténtica feria de atracciones pensada para todos los públicos. Este año se incorpora un nuevo carrusel veneciano de dos plantas, que se suma al tradicional tiovivo, a una impresionante noria de 30 metros de altura y a más de 40 atracciones que garantizan diversión, emociones y momentos inolvidables en familia. Desde atracciones suaves para los más pequeños hasta experiencias más intensas para los amantes de la adrenalina, la oferta está diseñada para que nadie se quede sin su momento de emoción.

La parte más entrañable del parque se concentra en la Villa de Papá Noel, una de las grandes novedades de esta edición. Se trata de un espacio de unos 400 metros cuadrados, decorado con esmero con motivos navideños, figuras a tamaño real e iluminación cuidada al detalle. Es un lugar transitable, pensado para pasear despacio, detenerse en cada escena y empaparse del espíritu navideño, como si se recorriera un pequeño pueblo dedicado por completo al rey de estas fiestas. "Todo eso se puede disfrutar gratuitamente, igual que el recorrido por el parque", añade.

Completando este recorrido mágico, un Belén Gigante ocupa un lugar destacado dentro del parque temático. Las figuras principales —San José, la Virgen María y el Niño Jesús— se integran en el paisaje de Finca Liana y se convierten en un punto de visita obligado, tanto para quienes mantienen la tradición belenista como para quienes simplemente desean contemplar una escena clásica de la Navidad en un formato monumental. Además, se han creado nuevas escenas en las fuentes del parque: "En esas fuentes que todos conocen en el centro de Finca Liana hemos hecho escenas muy bonitas, que van a quedar muy chulas", comenta la concejal, subrayando el carácter fotogénico de estos rincones.

Las fuentes ornamentales cobran así un protagonismo especial. Algunas se integran en escenas iluminadas que recrean ambientes mágicos, mientras que sobre otras se instalan paraguas de luz que refuerzan su presencia y convierten estos puntos en enclaves muy atractivos dentro del recorrido.

La entrada a Navipark es totalmente gratuita. Cualquier visitante puede disfrutar sin coste de la iluminación, la decoración, la Villa de Papá Noel, el Belén Gigante o los diferentes espacios temáticos. Solo las atracciones como la pista de hielo, el tobogán de trineos o algunas atracciones mecánicas tienen un precio. "La idea es que todo el mundo pueda pasear, vivir el ambiente y disfrutar de la decoración sin pagar entrada. Luego, quien quiera, puede subir en las atracciones que tienen su propio coste", aclara Molina a este medio.

Madrid se desliza sobre hielo: Navipark Móstoles estrena pista cubierta y Rolling disco en su Navidad más ambiciosa. / Navipark Madrid

En cuanto a los horarios de apertura, Navipark abrirá de lunes a jueves, de 17:00 a 22:00 horas, "para respetar también el descanso de los vecinos a partir de esa hora". Los viernes el parque permanecerá abierto de 17:00 a 23:00 horas. Los sábados abrirá de 12:00 a 00:00 horas, mientras que domingos y festivos el horario será de 12:00 a 23:00 horas.

El fuerte tirón de Navipark ha llevado al Ayuntamiento a reforzar este año el dispositivo de seguridad y movilidad, en coordinación con la Concejalía de Seguridad y Protección Civil, para hacer frente a la gran afluencia de público, especialmente los fines de semana, el puente de diciembre y las vacaciones escolares. "Este año hemos hecho un dispositivo de parkings disuasorios y también una zona perimetral alrededor de Parque Finca Liana para que los vecinos puedan acceder mejor a sus casas, porque es una zona muy céntrica", sostiene. En total, se han habilitado 4.000 plazas de aparcamiento y se ha mantenido una reunión con los residentes para informarles de los accesos, horarios del parque y cortes de tráfico previstos, de modo que las calles afectadas solo serán transitables para los vecinos cuando se active el dispositivo.

Impacto económico, educativo y laboral para la ciudad

No solo hablamos de un gran parque navideño, sino también de una herramienta para impulsar el comercio local. A través de Móstoles Desarrollo, el Ayuntamiento pone en marcha la campaña Navipark Móstoles, enmarcadas en 'Móstoles se viste de Navidad', mediante la cual los comercios adheridos —inscritos hasta el 24 de noviembre— entregan a sus clientes tickets descuento para canjear en las principales atracciones del parque: la pista de hielo natural cubierta, la pista de trineos (tobogán) y el carrusel italiano.

Las compras realizadas en estos establecimientos tendrán premio: por importes entre 10 y 19,99 euros se entregará un ticket con un 50% de descuento, mientras que por compras superiores a 20 euros se podrán obtener tickets gratuitos. Por cada tramo de 20 euros se podrá conseguir un ticket, con un máximo de cuatro por persona en el mismo establecimiento. Estos tickets —un total de 20.000, de los que 10.000 serán totalmente gratuitos y otros 10.000 con un 50% de descuento— se podrán utilizar de lunes a jueves, hasta el 6 de enero, y cada uno tendrá un solo uso. "Es la forma también de activar el comercio local y animar a la gente a que consuma en el comercio de proximidad", destaca la concejal.

Navipark Móstoles se consolida también como un importante reclamo turístico y económico. El año pasado, el parque recibió visitantes de toda la Comunidad de Madrid —de municipios como Fuenlabrada, Alcorcón o localidades del norte—, pero también de otras provincias, como Toledo. "Es un gran reclamo para venir a Móstoles, y queremos que eso se traduzca también en beneficio para el comercio y la hostelería de la ciudad", subraya Molina.

Navipark Móstoles reimagina la Navidad en Madrid: más luces, más atracciones y un bosque mágico para toda la familia. / Navipark Madrid

El compromiso del Ayuntamiento con la comunidad educativa se refleja también en la invitación que, por segundo año consecutivo, se realiza a los centros escolares de Móstoles. Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria podrán visitar Navipark y disfrutar, de forma totalmente gratuita, de la pista de hielo natural cubierta y del tobogán de trineos. Estas visitas, que se desarrollarán hasta el 18 de diciembre, estarán organizadas por turnos de mañana, de lunes a viernes. Tres de esos turnos, entre las 09:30h y las 13:00h, se han reservado para los Colegios de Educación Infantil y Primaria, mientras que un cuarto turno, de 13:15h a 14:15h, estará destinado a los Institutos de Enseñanza Secundaria. El aforo de cada pase se ha fijado en 100 alumnos en la pista de hielo y un máximo de 50 en el tobogán de trineos, garantizando así que la actividad se desarrolle con seguridad y comodidad. El Ayuntamiento proporcionará todo el material necesario para el patinaje, salvo los guantes y la ropa de abrigo, que cada alumno deberá llevar de forma obligatoria.

Navipark, además, genera empleo local, especialmente entre los jóvenes del municipio. "Todos los que trabajan allí en taquillas y en muchas localizaciones del parque son personas de aquí, jóvenes de Móstoles —explica Molina—. Es importante, porque genera puestos de trabajo que siempre vienen muy bien, aunque sean temporales. Muchos estudiantes aprovechan para sacarse un dinerito", expresa.

Con todo ello, Navipark Móstoles, el parque navideño gratuito más grande de Madrid, se consolida como un proyecto global: un espacio de ocio familiar, un referente de ambiente navideño, un ejemplo de accesibilidad e inclusión y un motor para el comercio y la vida social de la ciudad. Un lugar al que acudir en estas fechas para patinar, montar en atracciones, pasear entre luces, visitar la Villa de Papá Noel, perderse en el Bosque Mágico o simplemente dejarse contagiar por la magia de la Navidad.