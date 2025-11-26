El Mercadillo del Gato regresa por Navidad: está en Gran Vía y su entrada es gratuita

Apenas restan unos días para comenzar el mes de diciembre, que está directamente relacionado con la llegada de la Navidad. En estas fechas, Madrid se transforma de forma ostensible para encandilar a visitantes y turistas en una época muy marcada para el comercio y el turismo de la capital de España. Madrid ya es una referencia a nivel nacional y europeo en este tipo de celebraciones. En estas destacan los innumerables mercadillos navideños que dan un toque especial a Madrid en esta época del año. Su espíritu es ideal para estas fechas y permanecerán abiertos hasta la primera semana del mes de enero.

Uno de los que guardan mayor recuerdo en el imaginario madrileño es el del Mercadillo del Gato, uno de los más famosos y originales que se pueden encontrar en nuestro país. Se encuentra en Gran Vía, que vuelve a ofrecer una imagen idílica, plagada de luces y adornos navideños, que ayudan a adentrarse en el 'mood' para celebrar la Navidad de forma única. Este mercadillo destaca por su meticulosa selección de productos y una amplia elegancia. Abre sus puertas coincidiendo con el período navideño, como cada año. Más de 60 expositores serán los encargados de coordinar y velar una nueva edición con artículos de moda, gastronomía, cuidado, bisutería, adornos, complementos o decoración, entre otros.

Más de 3,5 millones de visitantes

El más famoso mercadillo pop up de la capital regresa para ofrecer piezas únicas al público, como una flor natural atrapada en un colgante, un exquisito bocado, un impecable sastre, un vestido vintage, un bolso de lujo o un pañuelo de seda con reproducciones de obras de los mejores pintores del siglo XIX.

Los amantes de este tipo de mercadillos están de enhorabuena con el regreso de uno de los más particulares de la ciudad. El Mercadillo del Gato abre sus puertas este 12 de diciembre y se extenderá hasta el día 6 de enero, por lo que estará disponible durante todo el período navideño para complementar todos los atractivos que forman parte de Gran Vía. Permanecerá abierto desde las 11:00 a las 21:00 horas y su entrada será gratuita.

Se ha convertido en el entorno indicado para realizar esas compras de última hora para regalar en Reyes o un amigo invisible con productos únicos, originales y de gran calidad. Como novedad, este año cuenta con una selección de marcas como Antigua’s, Lima Jewels, Wax and Calm, Cuidando me voy, Debloom, El desván de J, Rocío Gmu o Efboutique.

Estos mercadillos, creados en 2013, han logrado congregar a lo largo de estos años a más de 3,5 millones de visitantes y han dado visibilidad a más de 3.000 marcas, puestos, artistas, tiendas y artesanos. Aunque actualmente se ubican en Gran Vía, 13, en el pasado también se han celebrado en espacios emblemáticos como The Westin Palace de Madrid o el Hotel María Cristina en San Sebastián.