Melody inaugura, Soraya brinda y el K-pop arrasa: así suena la Navidad en Móstoles

El Ayuntamiento de Móstoles presenta una amplia programación de Navidad que llenará la ciudad de actividades culturales, musicales, deportivas y familiares hasta el mes de enero. El programa se ha presentado este miércoles oficialmente en el Museo de la Ciudad, en un acto presidido por el alcalde Manuel Bautista, que junto a Cristina Molina de Miguel, concejal de Educación y Festejos han facilitado todos los detalles del calendario completo y las principales novedades de estas fiestas.

Un arranque de Navidad con mercado, luces, bosque mágico y concierto

El primer gran fin de semana navideño llegará con varios estrenos a la vez. El sábado 29 de noviembre se abre el Mercado de Navidad en la Plaza del Pradillo, que se convierte en uno de los puntos neurálgicos de la Navidad mostoleña, con puestos, ambiente festivo y actividad durante todas las fiestas, tal y como ha subrayado la concejal a este medio.

Ese mismo día tendrá lugar el encendido navideño, con la inauguración de la Galería de Luces y sus espectáculos de luz y sonido, acompañados de un pasacalles de luz que conectará la Plaza del Ayuntamiento con el entorno de Parque Finca Liana, invitando a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad "guiados" por la iluminación navideña.

Al encendido se suma la inauguración del Bosque Mágico en el Parque Finca Liana, un espacio que el año pasado ya cosechó un gran éxito y que regresa como "un rincón donde el tiempo se para", tal y como ha definido Molina con hadas, juegos de luces, sonidos y pequeñas escenas que envuelven al visitante en una atmósfera de fantasía.

La jornada culmina con un concierto de Melody en la rotonda del Astronauta de Iker Casillas, frente a Navipark, a las 21:00 horas. La artista actuará en directo como uno de los platos fuertes del arranque oficial de la Navidad en Móstoles. "Es un bombazo que venga la cantante sevillana a nuestra ciudad", ha destacado la concejal de Festejos.

La Navidad llega a los barrios y da voz a los artistas locales

Una de las grandes apuestas de este año es llevar la Navidad a los barrios, "porque Móstoles es muy grande y queremos que haya actividad más allá del centro", ha avanzado. La ciudad cuenta con seis juntas de distrito, y en cada una de ellas se instalará, en una jornada concreta de mañana y tarde, un poblado navideño con hinchables y temática navideña, pensado para que los niños y niñas de todos los barrios puedan disfrutar de actividades cerca de casa, sin tener que desplazarse siempre al centro.

La programación también pone el foco en el talento local. Los días 13 y 14 de diciembre, la Plaza de España, frente al Ayuntamiento, acogerá el festival "Así suena Móstoles en Navidad", un encuentro de artistas locales en el que participarán 15 grupos y solistas del municipio. Cada uno interpretará varias canciones, combinando temas propios con versiones navideñas. El festival será presentado por Atyat, artista mostoleña que representará a la ciudad en el Benidorm Fest 2026, y se plantea no como un concurso, sino como un escenario de visibilidad para músicos jóvenes y emergentes, que podrán actuar en su propio municipio ante el público navideño.

La música seguirá siendo protagonista en otras fechas clave. El 24 de diciembre, la ciudad celebrará de nuevo la "Tardebuena Dance" en la Plaza de España, una sesión de 12:00 a 20:00 horas con DJs como Abel The Kid, Vicente One More Time, Sergio Garrido, Michael Manzano, Eva Gutiérrez, Aneska y otros nombres del panorama musical. La propuesta, que ya tuvo una gran acogida el año pasado, nace con la idea de que "los mostoleños se queden en Móstoles a celebrar", evitando que tengan que desplazarse a otros municipios para vivir planes similares.

El público joven tendrá otra cita destacada con un concierto de K-pop en el PAU-4, en la Plaza de las Constelaciones, el viernes 26 de diciembre a las 19:00 horas. Este espectáculo, que ha arrasado en otros municipios y aquí será gratuito, busca conectar con las nuevas generaciones a través de uno de los géneros musicales de moda.

La recta final del año incluirá también una gran fiesta de "preuvas" el 27 de diciembre en la Plaza de España, con la colaboración de Los 40 Classic. Entre las 20:00 y las 00:00 horas se celebrará una fiesta especial en la que, a las 21:00 horas, se hará un parón para simular las campanadas de Nochevieja. La encargada de ejercer de maestra de ceremonias será Soraya, la cantante conocida por su paso por Operación Triunfo, que además interpretará algunos de sus temas. No faltarán reparto de uvas (hasta agotar existencias) y la participación de la Federación de Peñas de Móstoles.

Teatro, casitas mágicas, Reyes Magos y solidaridad motera

La programación navideña reserva un papel esencial al público infantil y familiar. En el Teatro de Títeres del Parque Finca Liana (calle Benito Pérez Galdós, 2) se pondrá en escena el espectáculo teatral infantil "Cuento de Navidad", con dos pases diarios, a las 18:00 y a las 20:00 horas.

Las funciones arrancan el 30 de noviembre y continúan en diciembre los días 6, 7, 8, 13, 14, 19, 20 y 21 de diciembre, así como en enero los días 2, 3 y 4 de enero 2026. Tras el éxito del año pasado, en el que un solo pase se quedó corto, este año se amplía la oferta para que ningún niño se quede sin verlo. Habrá entradas gratuitas para residentes en Móstoles, gestionadas a través de un enlace de inscripción publicado por el Ayuntamiento.

Otra de las citas más entrañables serán la Casita de Papá Noel y el Campamento Real. La Casita de Papá Noel se instala en el Parque Cuartel Huerta, junto a la biblioteca municipal y el conservatorio, y se inaugura el 13 de diciembre. Decorada con especial mimo, permitirá a las familias visitar a Papá Noel hasta el 24 de diciembre en horario de tarde. Tras la marcha de Papá Noel, el relevo lo toman los Reyes Magos en el Campamento Real, que se celebra también en el Parque Cuartel Huerta del 28 de diciembre al 4 de enero, convirtiendo este espacio en el punto de encuentro con Sus Majestades antes de la gran Cabalgata.

El 5 de enero, Móstoles celebrará su Cabalgata de Reyes, que este año estrena nuevo recorrido por la Avenida de Portugal, una vía más ancha y céntrica que permite mayor comodidad y seguridad. Desfilarán las tres carrozas reales, acompañadas de otras doce carrozas espectaculares y sus respectivos pasacalles, llenos de luz, color y animación. Participan también las Peñas de Móstoles, la banda juvenil de majorettes y un trenecito mágico en el que viajan personas mayores del municipio para que vivan la experiencia desde dentro.

La Cabalgata mantendrá el ya consolidado "tramo azul", una zona sin ruido, sin música y sin luces destinada a niños y niñas con hipersensibilidad sensorial. Este tramo, situado al comienzo de la Avenida de Portugal, estará claramente señalizado con vallas y lonas azules para que las familias puedan localizarlo con facilidad.

El espíritu solidario también tendrá su momento destacado con la Papanoelada motera solidaria, el 20 de diciembre de 10:00 a 15:00 horas. La concentración saldrá de la Plaza del Sol y tendrá como objetivo la recogida de juguetes a beneficio de la Fundación Aladina, para que ningún niño se quede sin regalo estas fiestas.

A todo ello se suma un amplísimo programa de actividades culturales, deportivas y musicales: conciertos de Navidad y de Año Nuevo (como el de la Banda), un belén municipal, ballet, flamenco y zambombas flamencas, coros de la Coral Villa de Móstoles, bailes para mayores y otras propuestas que se irán desarrollando día a día.

La programación completa se recoge en un programa oficial que el Ayuntamiento buzoneará por toda la ciudad y difundirá también a través de sus canales digitales, para que cada vecino pueda encontrar su plan favorito en una Navidad pensada para todos los públicos, todos los barrios y todos los gustos.