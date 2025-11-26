Nacho Cano demanda a Renfe por la ruptura "politizada" del patrocinio de 'Malinche'

El musical Malinche, de Nacho Cano, ha presentado este miércoles una demanda contra Renfe por la ruptura “unilateral y sin causa legítima” del contrato de patrocinio institucional firmado en abril de 2024. La productora sostiene que la decisión respondió a motivos políticos y presiones externas.

Según el escrito al que tuvo acceso Europa Press, la cancelación fue “absolutamente politizada” y habría estado influida por la asociación FACUA, cuyo secretario general, Rubén Sánchez, instó al Ministerio de Transportes a presionar a Renfe el mismo día en que Cano fue detenido por supuesta contratación irregular de inmigrantes para el musical.

Renfe justifica la rescisión por declaraciones de Nacho Cano

El 10 de junio de 2024, Renfe anunció la rescisión alegando las declaraciones de Cano, quien calificó a la Policía Nacional de “criminal”, y señaló compartir la “preocupación social” generada por el caso. La operadora defendió el papel de la Policía y las Fuerzas de Seguridad como “pilares del Estado de Derecho”. Ese mismo día, el ministro Óscar Puente compartió el comunicado en redes sociales.

La productora recuerda que la investigación penal abierta contra el musical fue posteriormente archivada por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de fundamento.

Campaña de hostilidad y pérdidas económicas

El contrato, firmado el 17 de abril de 2024, designaba a Renfe como “tren oficial” del espectáculo hasta diciembre de 2026 e incluía acciones conjuntas de marketing y comunicación. La demanda sostiene que la rescisión obedeció a una “campaña de descrédito” contra Cano, que afectó a patrocinadores y mecenas, causando una “asfixia financiera” y graves pérdidas de oportunidades de negocio.

Reclamación de indemnización

La productora solicita que Renfe sea condenada a pagar una indemnización, cuyo importe se fijará mediante informe pericial antes de la audiencia previa.