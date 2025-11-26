Madrid aprueba una subvención para compensar la bajada de tasas universitarias con la huelga como telón de fondo

El mismo día que las seis universidades públicas de la región han iniciado sus dos jornadas de huelga para protestar contra la "infrafinanciación" crónica que sufren desde hace años, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a aumentar en 21,8 millones de euros la inversión destinada a financiar y compensar la reducción de las tasas universitarias de Grado y Máster.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles esta partida para el curso 2024/25, que se transferirá a las universidades mediante una concesión directa y que se añade a los fondos ya consignados en los Presupuestos regionales.

La finalidad de esta subvención, explica el Ejecutivo autonómico, es compensar a las universidades públicas por la rebaja de los precios de Grado y Máster - de un 20 y un 30%, respectivamente-, de forma que la disminución de las tasas no comprometa el equilibrio económico de estos centros.

El reparto del importe se ha fijado atendiendo a las necesidades planteadas por los rectores de cada universidad, una vez verificados por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades los datos de matriculación en estudios de Grado y Máster.

Así, la Universidad de Alcalá recibirá 2.004.983 euros; la Autónoma, 2.923.013 euros; la Carlos III, 2.304.035 euros; la Complutense, 6.365.241 euros; la Politécnica, 3.643.783 euros, y la Rey Juan Carlos, 4.589.389 euros. El abono de las cuantías se efectuará tras la notificación a cada centro de la orden de concesión de la ayuda.

Previamente, las universidades deberán acreditar que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, y presentar una declaración responsable que confirme que no concurre ninguna circunstancia que les impida ser beneficiarias de estas subvenciones.