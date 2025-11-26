Sin reserva, gratis y con salas inéditas: apunta los días para visitar el Senado esta semana en Madrid

Con el otoño bastante avanzado y el Puente de La Constitución a la vuelta de la esquina el próximo 8 de diciembre, los árboles comienzan a mostrar tonalidades cobrizas, amarillentas y castañas, arrastrando, a pesar del frío, a todos los madrileños a la calle para que disfruten del regalo visual que ofrece la naturaleza.

Hay quienes prefieren plantarse una bufanda y escuchar el crujir de las hojas entre sus botas, pero lo cierto es que hasta los que prefieren quedarse en casa pueden disfrutar de planes de interior interesantes por el centro de Madrid.

Tomar algo en un bar, disfrutar de las tiendas de la capital o hacer una visita cultural interesante siempre es un acierto. Es por eso que, para fomentar la cultura en la Comunidad de Madrid, el Senado celebra una jornada de puertas abiertas que permitirá que cualquiera se acerque a conocer sus instalaciones.

¿Qué días puedo visitar el Senado por dentro?

El Senado abre sus puertas durante el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre y, lo mejor de todo, es que podrás ver su interior sin necesidad de reservar por anticipado y de forma completamente gratuita. Con que enseñes el DNI, el pasaporte o la tarjeta de residencia será suficiente. El Senado estará abierto para que lo descubras en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas durante el fin de semana, a excepción del domingo.

Esta XXVIII edición de la Jornada de Puertas Abiertas del Senado comenzará en la plaza de la Marina Española, con entrada al Palacio por la llamada Puerta del Rey. Después, dará comienzo un recorrido por algunas de las estancias más significativas del inmueble. Entre ellas, el Antiguo Salón de Sesiones, los Despachos de Honor de la Presidencia, el Salón de Conferencias, la biblioteca y las salas Manuel Giménez Abad y Manuel Broseta Pont.

El Senado también ofrece visitas guiadas entre semana

Más allá de las puertas abiertas, y siempre que la actividad parlamentaria lo permita, el Senado también organiza visitas guiadas y gratuitas entre semana, con una duración aproximada de una hora. En este caso, sí será necesario hacer una reserva previa a través de este formulario.

El horario de las visitas entre semana es, de lunes a jueves de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Los viernes, por otro lado, es de 10.00 a 13.00 horas únicamente. Eso sí, recuerda que no se realizan visitas guiadas durante el mes de agosto, Semana Santa, festivos y en los días en los que está previsto celebrar sesión plenaria. Lo más sencillo para saber qué días se puede visitar el Senado es consultar el calendario de sesiones plenarias, disponible aquí.

Novedades de las Jornadas de Puertas Abiertas 2025

En estas jornadas de puertas abiertas, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha explicado que este año los visitantes podrán ver las lápidas que se han recuperado con los nombres de los cuatro primeros presidentes de las Cortes de Cádiz: don Ramón Lázaro de Dou, don Benito Ramón Hermida, don José Miguel Gordoa y don Diego Muñoz Torrero.

Además, en el Salón de Pasos Perdidos se podrá ver el trono de la Reina, que fue recuperado y restaurado hace algunos años y solo se expone con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas. También se podrán recorrer de forma excepcional los Despachos de Honor, habitualmente cerrados al público y solo abiertos para recibir a Embajadores y Jefes de Estado.