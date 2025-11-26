El extraño caso de Villarejo de Salvanés: deja de ser un chollo y el precio de la vivienda se encarece casi un 50 % en un año

La vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupación genera a la sociedad española. Una crisis marcada por un elevado nivel de demanda que provoca una subida indecente de precios. En la última década, el precio de la vivienda se ha encarecido un 70%, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los economistas apelan a la construcción de más vivienda para hacer frente a la situación.

Madrid emerge en esta problemática como centro neurálgico. Por contextualizar, el metro cuadrado en la capital de España ya se sitúa en 5.705 euros por metro cuadrado, solo por detrás de San Sebastián, como segunda ciudad más cara. En la región madrileña figura un caso particular, en el que la situación ha cambiado de forma dramática con el paso de los meses.

De chollo a localidad codiciada

Se trata de Villarejo de Salvanés, un municipio de alrededor de 8.000 habitantes, situado al sureste de la región. Se encuentra a tan solo 30 minutos en coche de Madrid, algo que supone una gran ventaja para aquellos que frecuentan la capital de España para ejercer su trabajo. En transporte público, los tiempos se incrementan hasta la hora y media con necesidad de tomar un autobús hasta Arganda del Rey y, una vez allí, tomar la línea 9 de metro.

Los precios de venta de vivienda en esta localidad han aumentado un 48% en el último año, según el portal inmobiliario Idealista. El máximo histórico del metro cuadrado se dio precisamente este pasado mes de octubre con un precio de 1.280 euros, cuando hace tan solo unos meses se situaba en torno a los 850 euros.

Rubén Cardona, experto inmobiliario con catorce años de experiencia en Suiza ayuda a inversores a comprar vivienda en España, consideraba la localidad madrileña como "una forma de gran ahorro, ya que combina precios bajos con una gran calidad de vida". Sus vídeos en TikTok le han servido para generar el interés de miles de usuarios, muchos de ellos jóvenes que encuentran oportunidades de mercado para poder independizarse y al mismo tiempo seguir vinculados a Madrid.

Los motivos que explican esta subida de forma repentina son claros. Por un lado, su cercanía respecto a la gran ciudad. Muchos trabajadores huyen del estrés propio de la ciudad y buscan refugio en pequeños pueblos que colindan con Madrid. Los precios en la ciudad, la capital, han subido un 18,1% en el último año, provocando a los ciudadanos alejarse para adquirir vivienda por un precio más asequible. Este interés por los pueblos ha provocado un incremento en el precio de la vivienda de los mismos, entre los que se incluye Villarejo de Salvanés.

Además de Villarejo, varios municipios han registrado incrementos muy destacados en el precio de la vivienda durante el último año. Entre ellos figuran Ciempozuelos, con un alza del 25% hasta los 1.859 euros por metro cuadrado; Alcobendas, que sube un 34% alcanzando los 3.953 €/m²; y Leganés, donde los precios crecen un 25,6% hasta 3.010 €/m². También destacan Navalcarnero, con un aumento del 25,9% y un precio medio de 2.291 €/m²; San Agustín de Guadalix, que repunta un 30% hasta los 3.168 €/m²; y Torrejón de la Calzada, con un incremento del 27% situándose en 2.125 €/m².