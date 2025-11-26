Estudiantes, profesores y sindicatos se concentran frente a la Consejería de Educación: "Quieren asfixiar a la uni y no vamos a parar"

Tras las distintas movilizaciones de los estudiantes a lo largo de la mañana, que han recorrido los campus de las universidades públicas madrileñas con piquetes informativos para llamar a participar en la huelga, profesores y alumnos se han concentrado esta tarde frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para elevar una protesta común contra la "asfixia" económica que sufre la educación universitaria pública de la región.

Con un tramo de la calle Alcalá cortado - primero por la policía y depués, por los manifestantes-, alrededor de un millar de personas, entre asociaciones estudiantiles, profesores, entidades en defensa de la educación pública y sindicatos, se han reunido frente al departamento que dirige Emilio Viciana clamando por "una universidad pública y de calidad" entre gritos como "nada, nada contra la privada", "Ayuso culpable, rectores responsables" y "quieren asfixiar a la uni y no vamos a parar".

Se trata del primer gran acto de las dos jornadas de huelga convocadas por la coordinadora de plataformas de las seis universidades públicas para exigir la retirada del anteproyecto de la nueva Ley de Universidades impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Bajo el lema 'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian', la comunidad universitaria volverá a salir mañana jueves en una manifestación que partirá de Atocha a las 18.00 y desembocará en la Puerta del Sol, delante de la sede del Ejecutivo regional.

Los convocantes denuncian la falta de financiación crónica que sufren las universidades y reclaman que la Comunidad destine el 1% del PIB regional al presupuesto de las mismas, frente al 0,4% actual. Ya los consejos de gobierno de las seis instituciones hicieron pública una carta abierta conjunta hace un año en que denunciaban una situación "prácticamente insostenible" derivada de una infrafinanciación acumulada de 15 años. Especialmente sangrante es la situación para la Universidad Complutense, que ha tenido que pedir un crédito de 34 millones de euros a la Comunidad de Madrid.

La propia UCM ha lanzado un comunicado recordando la "importancia" que tienen las movilizaciones de estas dos jornadas. "Es nuestra obligación concienciar a esta sociedad de la importancia de las decisiones que se están tomando, que significan la paulatina privatización de nuestros servicios y el profundo deterioro de lo público", reivindica la universidad, que recuerda también que, para aquellos que decidan no "acompañar este proceso", las facultades permanecerán abiertas los dos días, "garantizándose el funcionamiento de los servicios mínimos establecidos".

El Gobierno de Ayuso ha criticado la huelga, afirmando que harían mejor en protestar contra el "cupo catalán", por el que las universidades “dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año”. El propio Viciana, ha asegurado esta mañana que “nadie está más comprometido con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid” y que ese compromiso se demuestra “con hechos, no con pancartas ni soflamas”.