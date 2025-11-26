Chamberí no es la única parada fantasma del Metro de Madrid: la desconocida estación por la que circulaba durante 24 horas el misterioso 'tren del dinero'

No es un secreto: el Metro de Madrid guarda secretos fascinantes bajo su superficie. Cada línea y cada estación tienen un relato por contar, algunos más conocidos y otros que permanecen ocultos en la memoria colectiva de la capital.

Este entramado de túneles y andenes no solo conecta puntos en el mapa, sino que también guarda los episodios más curiosos y sorprendentes de la Comunidad. Así, el Metro se convierte, sin duda, en un auténtico verdadero libro de historia urbana.

Algunos de sus relatos son más famosos que otros, pero eso no significa que los que no tengan popularidad sean menos interesantes. De hecho, el encanto de muchas historias radica en su secretismo, como es el caso de la desaparecida estación de Goya Bis, una parada fantasma que guarda un pasado ligado al dinero y a la logística financiera de la red de Metro de Madrid.

Ni Tirso de Molina ni Chamberí: esta es la estación fantasma con más historia de la capital

Y es que la estación de Chamberí, a diferencia de lo que creen muchos, no es la única parada fantasma de Madrid. Cerrada desde 1966, es hoy un museo que muestra cómo eran las estaciones en sus primeros años, con bancos de madera, carteles publicitarios de época y una atmósfera que transporta tanto a los orígenes del suburbano como al Madrid de los años 20.

Tirso de Molina es otra de las paradas más misteriosas de toda la red. Su suelo no siempre fue usado para el transporte, sino que empezó siendo un antiguo cementerio del convento de Nuestra Señora de la Merced. Sin duda, una historia única que solo añade carácter al Metro de Madrid, donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelaza.

El 'tren del dinero' que circulaba las 24 horas en Madrid

Ahora, mientras cada línea y cada estación tienen una historia que contar, hay muchas a las que no se les ha dado el protagonismo que merecen. Este es el caso de Goya Bis, que guarda una de las historias más curiosas del suburbano.

Inaugurada en 1932 como parte de la línea 4, específicamente como ramal de Diego de León, la estación dejó de operar en 1958. Y es que Goya Bis se diseñó con un propósito clave: almacenar en cajas fuertes los billetes y monedas recaudados en toda la red de Metro. Por sus túneles circulaba el denominado 'tren del dinero', un convoy que transportaba el efectivo de forma segura entre las estaciones.

Como era de esperar, el tren estaba custodiado las 24 horas y era mucho más que un punto de tránsito: era el corazón de las finanzas del suburbano. Además, esta parada marcó un hito en la red de Metro al ser pionera en sistemas de señalización avanzados, como los teleindicadores que informaban a los viajeros del destino de cada tren.

Por si fuera poco, Goya Bis estuvo cerrada durante la Guerra Civil para albergar un taller de artillería, lo que la convirtió en un lugar estratégico durante el conflicto. Tras la guerra, el tramo fue reconstruido y reabierto, pero su vida útil fue muy corta: solo duró 26 años abierta.