La huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, en directo: la pública reclama más financiación

Las seis universidades públicas madrileñas se sienten "asfixiadas" económicamente. Estudiantes y trabajadores del sector van a la huelga este miércoles y jueves para reclamar un incremento de la financiación, así como mostrar su oposición a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) del Gobierno de Ayuso.

Siga en directo las protestas y todo lo que ocurra sobre la huelga.

El consejero de Educación de Madrid rechaza las movilizaciones universitarias: "No tienen ninguna justificación" El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha considerado que las movilizaciones universitarias "no tienen ninguna justificación" y lo que sí merecería una protesta es "el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año". En un audio remitido a los medios de comunicación, Viciana ha subrayado que "nadie está más comprometido con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Héctor González Las facultades de la Complutense se mantienen abiertas: "Hoy hay huelga, no hay clase" Al contrario que la UPM, las facultades de la Universidad Complutense sí se mantienen abiertas en este primer día de huelga. Los piquetes informativos pasean por los campus mayoritariamente vacíos al grito de "hoy hay huelga, no hay clase". Héctor González

Algunos profesores también apoyan la huelga: "Realmente peligra la universidad pública" Isabel González, profesora de la Escuela de Arquitectura, del departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica, ha explicado ante los periodistas que ha decidido acudir a la huelga al sentir que "realmente peligra la universidad pública" y porque el borrador filtrado de la LESUC supone un "flagrante ataque" a las facultades. En esta línea, ha denunciado la infradotación que sufren las universidades públicas y ha señalado la "intromisión" en su autonomía a través del Consejo Social, en el que personas como "Jaime Mayor Oreja o Francisco Marhuenda pueden estar decidiendo sobre nuestra universidad".

La "infrafinanciación", tema central de la huelga universitaria Los manifestantes protestan por la "infrafinanciación" de las universidades públicas, lo que dejan patente con el lema de la protesta: "Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian".

Héctor González Cánticos contra Ayuso y los rectores de los estudiantes Un pequeño grupo de estudiantes de la UPM recorre su universidad en las primeras protestas del día. Desde las primeras horas de la mañana, han repartido octavillas, han desplegado una pancarta con el lema "La uni se cae" y han coreado cánticos con cánticos clásicos como "Universidad, publica y de calidad" o "Ayuso culpable, rectores responsables". "Esta huelga tambien es por vosotros", espetan los universitarios a aquellos que ven. Un grupo de estudiantes de la UPM protestan en Ciudad Universitaria. / Héctor González

Héctor González Tranquilidad en Ciudad Universitaria con piquetes informativos Tranquilidad en Ciudad Universitaria al comienzo del primer día de huelga. Unas pocas decenas de estudiantes recorren las facultades del campus para informar sobre el paro. El resto del campus está mayormente vacío, mientras las facultades de la Universidad Politécnica cerradas para impedir el acceso. Documento informativo de la huelga universitaria de Madrid. / Héctor González

Un grupo de estudiantes pasa la noche en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense Varios estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se encerraron este martes en la Facultad de Bellas Artes para preparar la huelga universitaria. Los universitarios iniciaron el encierro alrededor de las 20:00 horas y pasaron la noche organizando piquetes informativos.

Víctor Rodríguez Ayuso afronta el pulso de la universidad en la calle mientras desafía en los tribunales al Gobierno El seguimiento del paro permitirá medir el nivel de confrontación al que tiene que hacer frente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con su política universitaria en un momento en el que impulsa una norma, la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), que busca apuntalar un nuevo modelo que afecta, entre otros aspectos, a la financiación, y que coincide, además, con la pugna con el Gobierno central por el decreto que endurece la creación de universidades.

Las universidades no descartan una huelga indefinida Este lunes, la coordinadora de plataformas universitarias, convocante del paro, amenazó con promover una huelga indefinida si no hay avances en la financiación.