La huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, en directo: la pública reclama más financiación

Estudiantes y trabajadores del sector, que dicen sentirse "asfixiados" económicamente, convocan sus paros para este miércoles y jueves

Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública en febrero en Madrid.

Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública en febrero en Madrid. / Europa Press/ Rafael Bastante

Héctor González

Héctor González

Madrid

Las seis universidades públicas madrileñas se sienten "asfixiadas" económicamente. Estudiantes y trabajadores del sector van a la huelga este miércoles y jueves para reclamar un incremento de la financiación, así como mostrar su oposición a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) del Gobierno de Ayuso.

Siga en directo las protestas y todo lo que ocurra sobre la huelga.

Estudiantes entran a la UCM durante la protesta universitaria

La huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, en directo: la pública reclama más financiación

La huelga universitaria en la Comunidad de Madrid, en directo: la pública reclama más financiación

