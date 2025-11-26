En directo | Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente de Aragón: "Hay colaboración entre administraciones, no estamos todo el día a garrotazos"

Vicent Marí: "Airbnb ha eliminado de su plataforma toda la oferta ilegal en Ibiza: 3.000 anuncios"

El presidente del Consell de Ibiza insiste en que se tiene que gestionar "la crisis que nos produce el éxito turístico". El maná se convierte en problema, ha afirmado cuando afecta al ciudadano y al territorio. El triángulo entre turismo, residente y territorio debe convivir en equilibrio. Marí ha definido como un "hito" el acuerdo con las plataformas de alquiler turístico por el que Airbnb ha eliminado de su oferta 3.000 anuncios, lo que supone "entre 14.000 y 15.000 plazas". La medida, ha añadido, ha bajado el número de turistas y elevado la ocupación hotelera y el gasto por turista.