En directo | Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente de Aragón: "Hay colaboración entre administraciones, no estamos todo el día a garrotazos"
El encuentro da voz durante tres días a dirigentes políticos de las comunidades autónomas, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención este martes de Jorge Azcón (Aragón), los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) también participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.
Marí: "El turismo se gestiona, no se cuestiona"
Para Marí, las políticas ejercidas en la isla en cuanto a turismo y medio ambiente "no son de izquierdas ni de derechas", sino de sentido común. "El turismo se gestiona, no se cuestiona", señala.
Martí: "Si hay trabajo tiene que haber vivienda"
El presidente del Consell de Ibiza ha apuntado al vínculo entre turismo y vivienda, entre otros para los trabajadores turísticos. "Si hay trabajo tiene que haber vivienda", ha asegurado. "Quien ofrece un puesto de trabajo tiene que poder garantizar unas condiciones dignas", ha señalado sobre la necesidad de terminar con que trabajadores del sector turístico vivan en caravanas o tiendas de campaña.
En lo que respecta al problema de vivienda que sola la isla, María ha reflexionado que "si hay empleo, el trabajador debe vivir en condiciones dignas, no es una tienda de campaña".
Marí: "Este años hemos tenido 32.000 vehículos menos en Ibiza"
Marí ha explicado que en una isla como Ibiza hay más vehículos que personas, más aun en la temporada estival. "Es necesaria una regulación de vehículos, cuya ley, que ha funcionado, aprobamos en noviembre", subraya. "Este años hemos tenido 32.000 vehículos menos en Ibiza", celebra.
Marí: "La colaboración de las plataformas es fundamental"
Marí explica que no se debe "ir contra las plataformas", sino colaborar con ellas. "Todas las que tenían este mercado de oferta legal e ilegal entendieron que si la lucha contra el intrusismo era buena para el turismo, también sería bueno para ellas", señala.
Marí: "El intrusismo generado por los pisos de las plataformas es un problema"
Para Marí, es necesario intervenir el turismo debido a la "insatisfacción ciudadana". En este sentido, "el intrusismo generado por los pisos de las plataformas" es un problema a tratar. "La lucha contra el intrusismo en el mercado de alojamiento es imprescindible. Abordar eso significaba tener infraestructura de personal -- inspectores, administrativos, etc. --, que se paga a través del impuesto al turismo", explica.
Vicent Marí: "Airbnb ha eliminado de su plataforma toda la oferta ilegal en Ibiza: 3.000 anuncios"
El presidente del Consell de Ibiza insiste en que se tiene que gestionar "la crisis que nos produce el éxito turístico". El maná se convierte en problema, ha afirmado cuando afecta al ciudadano y al territorio. El triángulo entre turismo, residente y territorio debe convivir en equilibrio. Marí ha definido como un "hito" el acuerdo con las plataformas de alquiler turístico por el que Airbnb ha eliminado de su oferta 3.000 anuncios, lo que supone "entre 14.000 y 15.000 plazas". La medida, ha añadido, ha bajado el número de turistas y elevado la ocupación hotelera y el gasto por turista.
Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa, ha señalado que el turismo masificado que sufre Ibiza, que ha calificado como "éxito", se está convirtiendo en un problema para los residentes y el territorio. "El ciudadano, el turista y el residente deben convivir en equilibrio", sostiene, y añade que hay que evolucionar a un turismo "de más calidad".
Comienza el diálogo 'Turismo regenerativo: hacia un modelo sostenible de futuro’
Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa; y Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, conversan sobre turismo.
Blasco: "Aragón es hoy una potencia en energía renovable, y queremos utilizarla aquí, no exportarla"
El representante aragonés ha destacado que Aragón es una potencia en el sector de la energía renovable, y reclama que esta producción energética se aproveche en su territorio, no exportarla, "tal y como pretenden otros".
