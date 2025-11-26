El Atlético se encomienda al Metropolitano, una vez más, para vivir una noche mágica ante el Inter

La llegada de un nuevo formato a la Champions League ha provocado que partidos como el que se vive este miércoles en el Metropolitano entre Atlético e Inter supongan algo más que tres puntos para el vencedor. Todo se comprime y la lucha por ocupar una de las ocho primeras plazas que da acceso directo a los octavos de final se convierten en el premio más codiciado. Es por ello que los de Simeone cuentan con una prueba de máxima exigencia para engancharse a la pelea por sacar un billete a las eliminatorias. Enfrente estará un Inter subcampeón, que ya visitó el feudo rojiblanco hace dos temporadas, protagonizando uno de esos choques que pasó a la historia de la Copa de Europa. Con Julián y Lautaro, dos buenos amigos, como máximos estandartes de estos equipos, el Metropolitano se prepara para vivir una nueva noche mágica ante un grande del viejo continente.

Sin Llorente, pero con Oblak

El conjunto rojiblanco echará de menos la figura de un polivalente Marcos Llorente. El futbolista español se lesionó en el inicio del partido ante el Getafe, demostrando que también es 'humano'. Llorente venía de ser convocado con la selección española de Luis de la Fuente y en torno al minuto diez de partido su cuerpo dijo basta. Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del conjunto rojiblanco determinaron que "sufre una lesión muscular en el muslo y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición". Una baja realmente sensible para los de Simeone, que se había convertido en el comodín ideal allí donde su técnico lo ha necesitado. Se perderá seguro el encuentro ante el Inter de este martes y el choque ante el Real Oviedo. Podría regresar a la dinámica para medirse al Barça en el nuevo Camp Nou.

El otro nombre que compone la banda derecha titular del Metropolitano es Giuliano Simeone. El argentino no llegó al derbi ante el Getafe y se ejercitó al margen. Vive su mejor momento desde que llegara al Atlético de Madrid. Su presencia en el encuentro ante el equipo italiano aún es una incógnita. Ha entrado en la convocatoria, pero no está previsto arriesgar con el estado físico de uno de los hombres más en forma de la plantilla rojiblanca en las últimas semanas.

El que parece destinado a ocupar un puesto en el once es Koke. El centrocampista madrileño alcanzó los 700 partidos como rojiblanco ante el Getafe. El canterano celebró dicha cifra en el vestuario junto a sus compañeros y cuerpo técnico de la plantilla. “Gracias por hacerme disfrutar de cada momento y hacer que me supere cada día”, reflexionó. “Con el míster llevo desde los 20 años. Gracias por hacerme mejor jugador y mejor persona. Como sueles decir, no me regalas nada. Nadie me lo regala”, cerraba su intervención el '6'.

Otra leyenda del conjunto rojiblanco es Jan Oblak. El esloveno no pudo disputar el encuentro ante el Getafe, pero todo hace indicar que estará de regreso ante el Inter. Recibió un golpe en la rodilla durante la ventana de selecciones y, desde entonces, regresó a Madrid para ser tratado por los servicios médicos del club. Este lunes, permaneció en el interior de las instalaciones del Atlético ejercitándose en el gimnasio. Musso podría su segunda oportunidad después de superar con nota el primer compromiso ante el Getafe.

Con la última eliminatoria en el recuerdo

Precisamente, Oblak fue uno de los grandes protagonistas en el último precedente entre estos dos conjuntos. Tuvo lugar en la temporada 2023/24, en los octavos de final de la Champions. El equipo de Simeone cayó por la mínima en Milán (1-0). Los rojiblancos no cuajaron un buen encuentro en San Siro, que bien pudo dejar encarrilada la eliminatoria. El Inter cometió el error de dejar vivo al equipo de Simeone, que en el partido de vuelta y con 70.000 almas en el Metropolitano, pasó por encima del conjunto dirigido por Inzaghi. Un gol de Griezmann y un tanto agónico de Depay llevaron el partido a la prórroga y, posteriormente, al punto de penalti. Un lugar que le había sido esquivo en los últimos tiempos al conjunto rojiblanco.

En este punto emergió la figura del portero esloveno, que se reivindicó tras varias tandas en las que había quedado señalado. Oblak atajó dos penaltis de los italianos y detuvo con la mirada el lanzamiento definitivo de Lautaro que se marchó a las nubes del Metropolitano, concediendo así el pase de los rojiblancos a los cuartos de final de aquella edición. Los de Milán llegaban como grandes favoritos, con la condición de subcampeón, al igual que esta temporada. Solo Oblak, Molina, Llorente, Koke, Barrios y Griezmann continúan en la plantilla rojiblanca, que espera repetir la victoria ante los transalpinos este miércoles.

"Es un equipo que juega muy bien, un equipo con personalidad con un patrón de ataque muy claro. Tienen una plantilla increíble. Ante el Milan propusieron todo el partido, tuvieron ocasiones de gol... Pudieron ganar el partido. El Inter hizo un encuentro para ganar. En Champions los números habla por sí solos", alagaba Simeone a su rival de este miércoles en las horas previas al encuentro.

El segundo y último precedente de esta corta rivalidad se dio en la Supercopa de Europa 2010. Los rojiblancos llegaban como campeones de la UEFA Europa League de la mano de Quique Sánchez Flores. Enfrente, se encontraba el todopoderoso Inter de José Mourinho, ya dirigido por Rafa Benítez, que llegaba como campeón de un triplete histórico unos meses atrás. En la final disputada en el Louis II de Mónaco, los goles de Reyes y Agüero decantaron la balanza en favor del Atlético. Los interistas vienen de perder el derby della Madonnina ante su eterno rival. En Champions, cuentan sus partidos por victorias. Ocupan la tercera posición, solo por detrás de Bayern y Arsenal, pero con la misma cantidad de puntos. Oportunidad de oro para el Atlético de recortar puntos a un rival directo en la lucha por ocupar una de esas ocho plazas que otorgan billete directo a los octavos de final.