Alpedrete vota este jueves la reprobación del alcalde por sus declaraciones sobre un asesinato machista

El Pleno del Ayuntamiento de Alpedrete estudiará este jueves 27 de noviembre una moción de los partidos de la oposición para reprobar al alcalde, Juan Rodríguez (PP), tras sus polémicas declaraciones consideradas por estos como una “justificación pública de un asesinato machista”.

La iniciativa está impulsada por Unión del Pueblo de Alpedrete, PSOE, Más Madrid, Podemos-IU y una edil no adscrita, que suman siete concejales, frente a los diez del Gobierno local, conformado por el PP (7) y Vox (3).

El debate llega después del asesinato de una vecina de 60 años, presuntamente a manos de su marido, quien posteriormente se quitó la vida. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha confirmado el caso como asesinato machista.

Polémica por las declaraciones del alcalde

En un primer momento, el regidor afirmó que el presunto homicida “quería mucho a su mujer” y achacó lo sucedido a un fallo del sistema al no detectar la supuesta enfermedad psicológica del agresor, que “no soportó la presión”. Posteriormente rectificó asegurando su “rechazo total y sin paliativos” a la violencia de género y lamentó que sus palabras hubieran sido “malinterpretadas”.

La moción plantea seis acuerdos, destacando la reprobación formal del alcalde por “justificar o suavizar un asesinato machista” y su dimisión inmediata, al entender que vuelve a situar al municipio “en el centro de la diana”, como, aseguran, ya ocurrió con la controversia por el intento de renombrar una plaza con el nombre de Francisco Rabal.

Reacciones políticas a nivel nacional y regional

Las declaraciones del alcalde trascendieron al ámbito nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó al regidor su postura, asegurando que “quien menosprecia el impacto del machismo no es digno de representar a la ciudadanía”.

En sentido contrario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió que Rodríguez fue “el más certero”, criticando que se “utilice” un suceso tan grave “para dividir entre unos y otros” sin esperar a la explicación de la familia.

A raíz de estas palabras, Más Madrid y PSOE-M en la Asamblea denunciaron el “negacionismo” del Gobierno regional y del alcalde de Alpedrete en materia de violencia machista.

Exigen una rectificación pública y firme

En el texto, los grupos de la oposición reclaman al alcalde una rectificación pública inmediata, clara y sin matices, y que asuma “la gravedad del daño causado”.

Además, piden reforzar el compromiso municipal contra la violencia de género mediante mensajes institucionales “firmes y coherentes”, y proponen implantar formación obligatoria en violencia machista, conforme a la Ley Orgánica 1/2004 y al Pacto de Estado.