Alfonso Rueda, en el foro España 360: "Es necesario que las administraciones construyamos vivienda con intensidad"

La vivienda se ha convertido en la prioridad "absoluta" de la Xunta de Galicia para esta legislatura. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, reconoce que existe una emergencia habitacional y asegura que mientras "otros teorizan sobre las causas", su Ejecutivo ha puesto ya sobre la mesa medidas "con objetivos medibles", entre ellas, duplicar el parque público de pisos pasando de 4.000 a 8.000 en el horizonte de 2028. Y animó también a los ayuntamientos a promover vivienda. Defiende que cuando "hay circunstancias tan urgentes" no se debe fiar solo la oferta a la construcción privada. "Es necesario que las administraciones seamos promotoras con intensidad en este momento", destacó en su conferencia en el Foro España 360.

Según explicó, la Xunta ya está haciendo los deberes. De las 4.000 viviendas de promoción públicas comprometidas para esta legislatura ya están en marcha 3.000 y el año que viene se iniciarán las 1.000 restantes. Pero recordó que los ayuntamientos, sobre todo los de mayor tamaño, también pueden promover vivienda y se quejó de que la inactividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Nos gustaría no ir solos en este empeño, que el Gobierno central tomara nota. No es normal que todavía no sepamos nada del nuevo Plan de Vivienda", lamentó.

"El problema es general", recalcó. En su opinión, la cuestión no es que que falte vivienda sino su encarecimiento. "Viviendas hay muchas, otra cosa es que se pueda acceder", reconoció.

Política agradecida

Por esta razón, la Xunta ha situado las políticas de vivienda entre sus prioridades. Rueda considera que las medidas que se adopten en esta materia tienen un impacto directo en la población. "Por eso es una política agradecida si lo haces bien, pero te pueden castigar si no hay resultados porque son evidentes", explicó durante su intervención.

Aunque considera que ante la situación de urgencia son las administraciones las que deben tomar la iniciativa en la construcción de vivienda pública, Rueda aclaró que no dejarán de lado la colaboración pública-privada. Así, prevén poner suelo a disposición de promotores privados para construir 25.000 pisos. "Para ello hay que acompañarlos y animarlos. No se les puede echar la culpa de todos los males sin darles ningún estímulo", defendió. Por esta razón, la Xunta destinará 15 millones de euros a fomentar estas promociones.

Los jóvenes son, según Rueda, uno de los colectivos prioritarios, pues son los que tienen más dificultades para acceder a la vivienda. Por esta razón, la Xunta reservará para los menores de 36 años el 40 por ciento de los alquileres de viviendas públicas y el 25 por ciento de las que se pongan a la venta.

El responsable del Gobierno gallego aludió también a otras medidas como la compra de bajos comerciales para reconvertirlos en viviendas, los incentivos fiscales para sacar al mercado inmuebles vacíos o la última modificación incluida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Galicia que permitirá a los promotores privados aumentar un 20 por ciento la edificabilidad si reservan el 60 por ciento de los pisos a protección autonómica.