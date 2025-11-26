Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OCIO

Alcorcón celebrará un mercadillo navideño del comercio local los días 26, 27 y 28 de diciembre

Casetas gratuitas, música, chocolatada y sorteos diarios para impulsar el comercio de proximidad en el municipio

Los mercadillos navideños son la opción perfecta para comprar los regalos de las fiestas

Los mercadillos navideños son la opción perfecta para comprar los regalos de las fiestas / EP

Javier Niño González

El Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica (Imepe) de Alcorcón ha anunciado la celebración de un mercadillo navideño del comercio local durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca impulsar el producto de proximidad y dinamizar la actividad económica en el municipio.

Los establecimientos interesados ya pueden inscribirse a través del Imepe. Su presidente, Carlos Carretero, recordó que “la Navidad es una oportunidad para revitalizar el comercio local y apostar por el producto de cercanía”, destacando que estos negocios “llenan de vida los barrios de Alcorcón” y que el mercadillo permitirá “dar a conocer todo lo que pueden ofrecer al municipio”.

Casetas gratuitas y horarios del mercadillo

Los comercios participantes dispondrán de una caseta gratuita para exponer sus productos. El horario previsto será el siguiente:

  • Viernes 26: de 17:00 a 21:00 horas (prolongable hasta las 22:00).
  • Sábado 27: de 10:00 a 21:00 horas (prorrogable hasta las 22:00).
  • Domingo 28: de 10:00 a 14:00 horas.

El programa incluirá actuaciones musicales, chocolatada y el sorteo diario de dos cestas navideñas entre los clientes que realicen sus compras.

Objetivo: impulsar el comercio de proximidad

Con este mercadillo, el Consistorio pretende promocionar el comercio de proximidad y facilitar a los vecinos sus compras navideñas. “Apostar por lo local es apostar por unas navidades más justas y sostenibles, construyendo comunidad en Alcorcón”, señaló Carretero, animando tanto a comercios como a residentes a participar.

Los establecimientos interesados pueden consultar las normas generales y presentar su solicitud mediante un formulario online hasta el 5 de diciembre de 2025. Los locales seleccionados serán contactados posteriormente por la organización para ultimar los detalles del evento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL