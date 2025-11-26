OCIO
Alcorcón celebrará un mercadillo navideño del comercio local los días 26, 27 y 28 de diciembre
Casetas gratuitas, música, chocolatada y sorteos diarios para impulsar el comercio de proximidad en el municipio
El Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica (Imepe) de Alcorcón ha anunciado la celebración de un mercadillo navideño del comercio local durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca impulsar el producto de proximidad y dinamizar la actividad económica en el municipio.
Los establecimientos interesados ya pueden inscribirse a través del Imepe. Su presidente, Carlos Carretero, recordó que “la Navidad es una oportunidad para revitalizar el comercio local y apostar por el producto de cercanía”, destacando que estos negocios “llenan de vida los barrios de Alcorcón” y que el mercadillo permitirá “dar a conocer todo lo que pueden ofrecer al municipio”.
Casetas gratuitas y horarios del mercadillo
Los comercios participantes dispondrán de una caseta gratuita para exponer sus productos. El horario previsto será el siguiente:
- Viernes 26: de 17:00 a 21:00 horas (prolongable hasta las 22:00).
- Sábado 27: de 10:00 a 21:00 horas (prorrogable hasta las 22:00).
- Domingo 28: de 10:00 a 14:00 horas.
El programa incluirá actuaciones musicales, chocolatada y el sorteo diario de dos cestas navideñas entre los clientes que realicen sus compras.
Objetivo: impulsar el comercio de proximidad
Con este mercadillo, el Consistorio pretende promocionar el comercio de proximidad y facilitar a los vecinos sus compras navideñas. “Apostar por lo local es apostar por unas navidades más justas y sostenibles, construyendo comunidad en Alcorcón”, señaló Carretero, animando tanto a comercios como a residentes a participar.
Los establecimientos interesados pueden consultar las normas generales y presentar su solicitud mediante un formulario online hasta el 5 de diciembre de 2025. Los locales seleccionados serán contactados posteriormente por la organización para ultimar los detalles del evento.
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
- Cuatro universidades públicas madrileñas se sitúan entre las 100 mejores del mundo en siete disciplinas
- Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
- El pueblo de Toledo con el mejor pan de España, una leyenda sorprendente e ideal para una escapada de puente
- La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- Alegría y mucho alivio en la línea 7B en el primer día laborable tras su reapertura: “Hemos ganado horas de vida”
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá