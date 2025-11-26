Alcorcón celebrará un mercadillo navideño del comercio local los días 26, 27 y 28 de diciembre

El Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica (Imepe) de Alcorcón ha anunciado la celebración de un mercadillo navideño del comercio local durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca impulsar el producto de proximidad y dinamizar la actividad económica en el municipio.

Los establecimientos interesados ya pueden inscribirse a través del Imepe. Su presidente, Carlos Carretero, recordó que “la Navidad es una oportunidad para revitalizar el comercio local y apostar por el producto de cercanía”, destacando que estos negocios “llenan de vida los barrios de Alcorcón” y que el mercadillo permitirá “dar a conocer todo lo que pueden ofrecer al municipio”.

Casetas gratuitas y horarios del mercadillo

Los comercios participantes dispondrán de una caseta gratuita para exponer sus productos. El horario previsto será el siguiente:

Viernes 26: de 17:00 a 21:00 horas (prolongable hasta las 22:00).

de 17:00 a 21:00 horas (prolongable hasta las 22:00). Sábado 27: de 10:00 a 21:00 horas (prorrogable hasta las 22:00).

de 10:00 a 21:00 horas (prorrogable hasta las 22:00). Domingo 28: de 10:00 a 14:00 horas.

El programa incluirá actuaciones musicales, chocolatada y el sorteo diario de dos cestas navideñas entre los clientes que realicen sus compras.

Objetivo: impulsar el comercio de proximidad

Con este mercadillo, el Consistorio pretende promocionar el comercio de proximidad y facilitar a los vecinos sus compras navideñas. “Apostar por lo local es apostar por unas navidades más justas y sostenibles, construyendo comunidad en Alcorcón”, señaló Carretero, animando tanto a comercios como a residentes a participar.

Los establecimientos interesados pueden consultar las normas generales y presentar su solicitud mediante un formulario online hasta el 5 de diciembre de 2025. Los locales seleccionados serán contactados posteriormente por la organización para ultimar los detalles del evento.