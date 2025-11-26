DEPORTES
Abiertas las inscripciones para la San Silvestre de Alcobendas 2025: horarios, recorrido y cómo apuntarse
La tradicional carrera del 31 de diciembre limita a 2.000 los dorsales y ofrece modalidades de 5 y 10 kilómetros con salida desde Valdelasfuentes
La San Silvestre de Alcobendas 2025 ya calienta motores. La Asociación San Silvestre del municipio ha abierto oficialmente el periodo de inscripciones para la tradicional carrera del 31 de diciembre, una cita deportiva que cada año reúne a miles de corredores en la zona norte de Madrid.
La prueba, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, ofrece dos modalidades —5 y 10 kilómetros— con salida prevista a las 12:00 horas desde la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, una hora muy valorada por quienes prefieren correr por la mañana para compaginar deporte y compromisos familiares de Fin de Año.
Inscripciones abiertas hasta el 20 de diciembre
Los interesados pueden apuntarse a través de la web oficial www.sansilvestrealcobendas.com hasta el 20 de diciembre, o hasta completar el límite de 2.000 dorsales fijado para esta edición.
Cada participante recibirá chip de cronometraje, bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa, bebida, fruta y acceso a los sorteos especiales. Además, como es habitual, la organización ofrecerá vídeos de la carrera a través de www.corriendovoy.com.
Premios, disfraces y sorteos
Tras la prueba se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en las categorías absoluta, masculina y femenina. También habrá premio para el buen humor: la organización otorgará dos jamones a los mejores disfraces, además de sortear otros dos jamones entre todos los corredores inscritos.
La San Silvestre de Alcobendas se consolida así como una de las alternativas matinales más destacadas de la Comunidad de Madrid para despedir el año corriendo. ¿Preparado para empezar el 31 de diciembre con las zapatillas puestas?
