PUEBLOS DE MADRID
De 'Sirat' a una sesión de baile hip-hop: las planes culturales para los jóvenes de San Sebastián de los Reyes
La propuesta del Ayuntamiento incluye alternativas "variadas" para disfrutar del tiempo libre, fomentar la participación juvenil y promover espacios de encuentro
EP
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha dado a conocer iniciativas culturales y de ocio gratuitas dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años, que se desarrollarán entre finales de noviembre y los últimos días de diciembre. La propuesta incluye alternativas "variadas" para disfrutar del tiempo libre, fomentar la participación juvenil y promover espacios de encuentro en los que la creatividad y el aprendizaje tienen un papel protagonista, además de la programación específica de Navidad, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.
La jornada comenzará este viernes con la proyección de la película Sirat, que tendrá lugar en el Centro Joven de 19:00 a 21:30 horas. Al día siguiente, el 29 de noviembre, se celebrará una ruta por el Hayedo de Montejo, de 9:00 a 15:00. Esta actividad incluye transporte, material de seguridad, dos guías titulados y seguros de responsabilidad civil y accidentes. Sin embargo, no incluye comida, por lo que desde el Ayuntamiento recomiendan llevar un tentempié y agua, así como calzado de montaña y prendas de abrigo.
El 5 de diciembre, de 19:00 a 21:00, se desarrollará el taller 'Arte pixelado', en el que los participantes podrán realizar marcapáginas, posavasos, llaveros, elementos decorativos y piezas de bisutería. La iniciativa continuará el 12 de diciembre, a la misma hora, con el Concurso Young Talent y el 13 de ese mes, de 19:00 a 20:30, con la sesión de Social Dance: Hip-hop con Anubis, ganador del Premio All Styles Sanse Urbano 2025.
La programación seguirá el 26 de diciembre a las 19:00 horas con la película Emilia Pérez, no recomendada para menores de 16 años. Finalmente, el 30 de diciembre se celebrará una jornada de videojuegos, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 y por la tarde de 17:00 a 20:00, también en el Centro Joven.
