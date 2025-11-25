La Mutua Madrileña pide implantar en España la adhesión automática a los planes de pensiones: "No podemos retrasar más las soluciones, ahora es el momento de actuar"

"Sostener nuestro sistema de pensiones es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española". Con estas palabras arrancaba hoy su intervención Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña, durante la presentación de la primera jornada del Observatorio de Pensiones de la entidad, foro de debate y análisis con el que la aseguradora reafirma su compromiso con la educación financiera, la divulgación objetiva y el desarrollo de herramientas que faciliten la planificación del ahorro para la jubilación.

Garralda ha inaugurado el encuentro, que ha reunido a expertos de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones (DGSFP), Unespa, Inverco, CEOE, sindicatos y entidades de previsión vascas. "Desde el Grupo Mutua queremos llevar a cabo nuestra aportación a la mejora del sistema, promoviendo el debate constructivo que aporte soluciones imaginativas desde todos los prismas, aportando herramientas para mejorar la transparencia y la información del ciudadano sobre la situación actual y futura, y dando visibilidad a claros ejemplos de mejora en los que nos tenemos que apoyar”, afirmó.

En su opinión, en lo que respecta al problema de las pensiones, "hay que actuar ya", puesto que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales "no está ni mucho menos garantizado". Y es que, según explica, las estimaciones apuntan a que el gasto en pensiones en 2025 ascenderá a unos 216.000 millones de euros y harán falta más de 50.000 millones de euros de transferencias del Estado. Es decir, de recursos de fuera del sistema para pagarlas.

"Adicionalmente, la evolución demográfica, con el envejecimiento de la población y la mayor longevidad, añade una fuerte presión sobre los gastos", recuerda. Cada vez hay más personas en edad de jubilación y estas viven más años, mientras que se produce el efecto contrario en los ingresos, con una reducción de la población en edad de trabajar. Todas las proyecciones demográficas apuntan a que estas tendencias continuarán en los próximos años y, esta realidad, "solo pone de manifiesto la urgencia de una reforma profunda del sistema público de pensiones".

Para Garralda, es necesario retomar y profundizar en el espíritu reformista de las anteriores reformas, que introducían elementos para tratar de contener el impacto demográfico sobre el gasto en pensiones, tales como el retraso en la edad de jubilación, la ampliación de los años de cómputo de la vida laboral o el llamado factor de sostenibilidad.

“Si decidimos incrementar los ingresos del sistema a costa de continuas subidas de las cotizaciones, estaremos reduciendo la competitividad de las empresas y la capacidad de consumo e inversión de los empleados. Por su parte, si buscamos los recursos fuera del sistema e incrementamos las transferencias, nos encontramos con el reto de la sostenibilidad del gasto público en su conjunto", expresó.

Según el presidente, las EPSV vascas son un claro ejemplo a imitar, ya que cuentan con una mejor estructura de límites que los planes de pensiones, mayores incentivos fiscales en la aportación y en el rescate. “Con un patrimonio total que equivale al 32% del PIB y una afiliación en las EPSV de empleo que representa el 25% de los ocupados, las cifras del País Vasco muestran registros claramente superiores a los planes de pensiones privados del conjunto de España”, señaló.

Impulso de la Comisión Europea

Garralda recordó también las iniciativas puestas en marcha desde la Unión Europea, que se ha sumado al impulso del ahorro previsional, sustentado, entre otros factores, en el efecto positivo que genera para dinamizar la necesaria inversión. “Hace tan sólo unos pocos días publicó sus recomendaciones para impulsar el ahorro privado de cara a la jubilación, poniendo énfasis en la adhesión automática a los planes de empleo. No podemos retrasar más las soluciones, insisto en que ahora es el momento de actuar”, recalcó.

Manuel de Orte y Fátima Herranz, del Servicio de Estudios de Mutua Madrileña, fueron los encargados de presentar las conclusiones del I Observatorio de Pensiones del Grupo Mutua Madrileña. “La sostenibilidad del primer pilar, la escasa penetración del segundo y la desincentivación fiscal del tercero configuran un escenario que exige reformas urgentes”, recalcó Manuel de Orte. “Respecto al pilar dos (planes de pensiones de empleo), las principales barreras a un mayor desarrollo se encuentran en la falta de incentivos fiscales para empresa y empleado, la complejidad normativa y la escasa cultura de ahorro colectivo. En relación con el tercer pilar, las iniciativas europeas de impulso del ahorro a largo plazo para establecer un mayor mercado de capitales en Europa y la inversión en sectores estratégicos de la economía suponen un impulso para el mayor desarrollo de este pilar siempre que vengan acompañadas de un incentivo fiscal suficiente”, añadió.

Las seis recomendaciones de Mutua Madrileña para garantizar las pensiones

En este contexto, desde Mutua Madrileña se han considerado necesarios una serie de cambios que afectan a los tres pilares, para poder disfrutar de un periodo de retiro, tras la jubilación, en la mejor situación financiera posible.