GASTRONOMÍA

Peldanyos crea Yaya Wars, la nueva campaña que homenajea la cocina tradicional entre generaciones

El popular creador gastronómico conduce este concurso intergeneracional en el que participan 'influencers' como Xuso Jones, Darío Eme Hache y Marina Barrial

Redacción

Madrid

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) presenta #YayaWars, una campaña de branded content creada junto al popular creador gastronómico Peldanyos. Su objetivo: acercar a la Generación Z la cocina tradicional y el valor cultural de las recetas familiares elaboradas con carne de cerdo de capa blanca, destacando la importancia de las raíces, la memoria culinaria y los vínculos entre abuelas y nietos.

La campaña parte de una idea compartida por muchas familias: las mejores recetas son las de nuestras abuelas. Con este punto de partida se construye un formato digital, emocional y transgeneracional que celebra la tradición y la familia mediante contenidos adaptados al consumo de las audiencias jóvenes.

Una iniciativa transgeneracional

Yaya Wars invita a jóvenes de todo el país a cocinar junto a sus abuelas recetas de toda la vida elaboradas siempre con carne de cerdo de capa blanca como ingrediente principal. El vínculo abuela–nieto/a se sitúa en el centro del proyecto, reflejando cómo los valores familiares y culinarios se transmiten de generación en generación a través de platos que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Influencers afines al público joven como Xuso Jones, Darío Eme Hache, Marina Barrial o Juanki han apoyado la campaña, reforzando que la Generación Z sí se interesa por la tradición cuando esta se comunica en formatos auténticos y cercanos.

Entre todas las candidaturas recibidas, se han seleccionado seis parejas de abuela y nieto/a que cocinarán sus recetas familiares junto a Peldanyos, uno de los foodies más seguidos en TikTok, Instagram y YouTube. Su estilo cercano convierte cada entrega en una mezcla de entretenimiento, divulgación y emoción.

