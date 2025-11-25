Peldanyos crea Yaya Wars, la nueva campaña que homenajea la cocina tradicional entre generaciones

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) presenta #YayaWars, una campaña de branded content creada junto al popular creador gastronómico Peldanyos. Su objetivo: acercar a la Generación Z la cocina tradicional y el valor cultural de las recetas familiares elaboradas con carne de cerdo de capa blanca, destacando la importancia de las raíces, la memoria culinaria y los vínculos entre abuelas y nietos.

La campaña parte de una idea compartida por muchas familias: las mejores recetas son las de nuestras abuelas. Con este punto de partida se construye un formato digital, emocional y transgeneracional que celebra la tradición y la familia mediante contenidos adaptados al consumo de las audiencias jóvenes.

Una iniciativa transgeneracional

Yaya Wars invita a jóvenes de todo el país a cocinar junto a sus abuelas recetas de toda la vida elaboradas siempre con carne de cerdo de capa blanca como ingrediente principal. El vínculo abuela–nieto/a se sitúa en el centro del proyecto, reflejando cómo los valores familiares y culinarios se transmiten de generación en generación a través de platos que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Influencers afines al público joven como Xuso Jones, Darío Eme Hache, Marina Barrial o Juanki han apoyado la campaña, reforzando que la Generación Z sí se interesa por la tradición cuando esta se comunica en formatos auténticos y cercanos.

Entre todas las candidaturas recibidas, se han seleccionado seis parejas de abuela y nieto/a que cocinarán sus recetas familiares junto a Peldanyos, uno de los foodies más seguidos en TikTok, Instagram y YouTube. Su estilo cercano convierte cada entrega en una mezcla de entretenimiento, divulgación y emoción.